В Раде уже не скрывают проблем: чем действительно занимается правительство

В Раде рассказали, что в Украине проблемы с планами стойкости, однако правительство вместо эффективной работы, делает пиар.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что запланировано показушное выездное заседание комитета по энергетике в Полтаве.

"Тема — так называемый "план стойкости" Полтавской области. Программа заседания была заточена под премьера, то есть заседание рассматривалось, как удобный повод сделать хорошие селфи и сосиски. Понятно что в таком формате никакого серьезного разговора и тщательного анализа реального положения вещей никто не планировал — да это и невозможно. Никто не видел ни материалов, ни аналитики – да это и никому не нужно. Цель совершенно другая, и вы это прекрасно понимаете”, — рассказал народный депутат.

Однако, по его словам, все решилось гораздо проще — выяснилось, что у премьера какая-то "накладка", поэтому заседание отменили. То, отменили, отметил народный депутат, – не беда.

"Беда в том, что в течение последних пяти месяцев десятки раз предлагал председателю Комитета заняться мониторингом "планов устойчивости" на постоянной основе, взять правительство под контроль и не давать ему заниматься манипуляциями и неустанным пиаром. То есть комитет взять на себя полный контроль и стать здесь "первой скрипкой", а не бегать за чиновниками как хвост за собакой”, — отметил политик.

По его словам, именно этого сейчас требует ситуация и требуют законы Украины вместе с Конституцией. Однако такое предложение глава комитета Герус отвергал. Кучеренко объяснил, потому что "это же надо работать, напрягаться и напрягать отношения, потому что без этого ничего в системе госуправления не делается".

“Но как же тогда продолжать заниматься манипуляциями, заботиться о собственном мощном энергетическом бизнесе, играть в теннис, футбол, заниматься международным туризмом и посещением Ролан-Гаррос и т.д.?! Нарушать этот ритм жизни точно не входит в планы титана энергетической отрасли страны от "СН" — отца украинского распределенного поколения и всего зеленого на планете", — возмущается народный депутат.

Поэтому комитет "в очередной раз провел очередной месяц", подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к чему, по словам Кучеренко, нужно готовиться украинцам.