В Раде уже не скрывают худшего: "Это путь к уничтожению украинской нации"

Миллионы украинцев после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уехали в страны Европейского союза. Результаты опроса свидетельствуют, что большинство украинцев не планируют возвращаться в Украину. При этом в стране уже не хватает работников и заявляют о необходимости завоза трудовых мигрантов.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что ООН прогнозирует три сценария возвращения украинцев. Но сейчас, по ее словам, мы видим, что страна теряет свой демографический потенциал. Народная депутат напомнила, что сейчас по всему Киеву рождается столько же детей, сколько до полномасштабного вторжения рождалось только в одном роддоме.

Только в Европе, по ее словам, официально находится 12,4 млн украинцев. А, отметила она, еще есть огромное количество людей вне ЕС или без официального статуса.

"И что нам предлагают как решение проблемы? Завезти дешевую рабочую силу из Индии или Пакистана, чтобы заменить собственное население? Это путь к уничтожению украинской нации. Настоящее решение — создание реальных условий внутри государства: безопасности, экономической стабильности и уверенности в завтрашнем дне, чтобы наши люди сами захотели возвращаться домой", — отметила она.

При этом народная депутат отметила, верят ли украинцы, что Европа просто так отпустит миллионы белых, трудолюбивых христиан, которые уже годами живут там, интегрируются и работают на их экономику.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как, по прогнозу искусственного интеллекта, трудовые мигранты за три года изменят Украину.



