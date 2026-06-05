Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Кількість проблем з мобілізацією не зменшуєтьься. В Раді обурюються, що анонсованої реформи та якісних знім все ще немає.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко навів дві новини за один день - мітинг дітей під Хмельницьким ТЦК з вимогою звільнити їх тренера, в Ужгородському РТЦК та СП прив'язували людей кайданками до драбини. Політик наголосив, що таких новин десятки або може сотні, і так кожен день. Народний депутат нагадав, що 14 січня 2026 року Федорова призначили Міністром оборони.
Народний депутат наголосив, що на Кабміні нічого не винесене, в Раді крім презентації нічого немає. А при цьому, зауважив, що людей бʼють на вулицях, їх привʼязують кайданками до драбин, їх кидають в брудні приміщення, їх викрадають з будинків.
Політик наголосив, що це все продовжується, і не зупиняється. Гончаренко зауважив, що міністр оборони не відповідає за удари по Пітєру, Москві, Туапсе та Тулє, за це відповідають ЗСУ, СБУ, СБС, ГУР, ДПСУ.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якою правдою про війну шокували в Раді. За словами нардепки Скороход, війну не хочуть завершувати.