В Раді вже не добирають слів: вимагають припинити знущання

Кількість проблем з мобілізацією не зменшуєтьься. В Раді обурюються, що анонсованої реформи та якісних знім все ще немає.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко навів дві новини за один день - мітинг дітей під Хмельницьким ТЦК з вимогою звільнити їх тренера, в Ужгородському РТЦК та СП прив'язували людей кайданками до драбини. Політик наголосив, що таких новин десятки або може сотні, і так кожен день. Народний депутат нагадав, що 14 січня 2026 року Федорова призначили Міністром оборони.

“Пройшло вже майже пів року. За цей час ми не побачили: ні реформу ТЦК, ні реформу мобілізації, ні чітких термінів служби. Спочатку нам казали — квітень, потім — травень, нещодавно була дата — 1 червня. Сьогодні вже 4 червня. НІ-ЧО-ГО”, — зазначив політик.

Народний депутат наголосив, що на Кабміні нічого не винесене, в Раді крім презентації нічого немає. А при цьому, зауважив, що людей бʼють на вулицях, їх привʼязують кайданками до драбин, їх кидають в брудні приміщення, їх викрадають з будинків.

Політик наголосив, що це все продовжується, і не зупиняється. Гончаренко зауважив, що міністр оборони не відповідає за удари по Пітєру, Москві, Туапсе та Тулє, за це відповідають ЗСУ, СБУ, СБС, ГУР, ДПСУ.

“Міністр оборони відповідає за забезпечення війська всім необхідним. І потреба в мотивованих та придатних людях — напевно найголовніша. Знущання з людей має припинитись. Реформа мобілізація потрібна вже. Введення строків служби також. Ну за майже пів року це ж можна було зробити? Ну скільки ще часу потрібно?”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якою правдою про війну шокували в Раді. За словами нардепки Скороход, війну не хочуть завершувати.