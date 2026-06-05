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Кречмаровская Наталия
Количество проблем с мобилизацией не уменьшается. В Раде возмущаются, что анонсированной реформы и качественных съемов все еще нет.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко привел две новости за один день — митинг детей под Хмельницким ТЦК с требованием уволить их тренера, в Ужгородском РТЦК и СП привязывали людей наручниками к лестнице. Политик подчеркнул, что таких новостей десятки или сотни, и так каждый день. Народный депутат напомнил, что 14 января 2026 года Федоров был назначен Министром обороны.
Народный депутат подчеркнул, что на Кабмине ничего не вынесено, в Раде, кроме презентации, ничего нет. А при этом заметил, что людей бьют на улицах, их привязывают наручниками к лестницам, их бросают в грязные помещения, их похищают из домов.
Политик подчеркнул, что это все продолжается и не останавливается. Гончаренко отметил, что министр обороны не отвечает за удары по Питеру, Москве, Туапсе и Туле, за это отвечают ВСУ, СБУ, СБС, ГУР, ГНСУ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой правдой о войне шокировали в Раде. По словам нардепки Скороход, войну не хотят завершать.