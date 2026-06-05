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В Раде уже не подбирают слова: требуют прекратить издевательство

Народный депутат Гончаренко о проблемах с мобилизацией

5 июня 2026, 13:53
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Кречмаровская Наталия

Количество проблем с мобилизацией не уменьшается. В Раде возмущаются, что анонсированной реформы и качественных съемов все еще нет.

В Раде уже не подбирают слова: требуют прекратить издевательство

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко привел две новости за один день — митинг детей под Хмельницким ТЦК с требованием уволить их тренера, в Ужгородском РТЦК и СП привязывали людей наручниками к лестнице. Политик подчеркнул, что таких новостей десятки или сотни, и так каждый день. Народный депутат напомнил, что 14 января 2026 года Федоров был назначен Министром обороны.

"Прошло уже почти пол года. За это время мы не увидели: ни реформы ТЦК, ни реформы мобилизации, ни четких сроков службы. Сначала нам говорили — апрель, потом — май, недавно была дата — 1 июня. Сегодня уже 4 июня. НИ-ЧЕ-ГО", — отметил политик.

Народный депутат подчеркнул, что на Кабмине ничего не вынесено, в Раде, кроме презентации, ничего нет. А при этом заметил, что людей бьют на улицах, их привязывают наручниками к лестницам, их бросают в грязные помещения, их похищают из домов.

Политик подчеркнул, что это все продолжается и не останавливается. Гончаренко отметил, что министр обороны не отвечает за удары по Питеру, Москве, Туапсе и Туле, за это отвечают ВСУ, СБУ, СБС, ГУР, ГНСУ.

"Министр обороны отвечает за обеспечение войска всем необходимым. И потребность в мотивированных и подходящих людях — наверное самая главная. Издевательство над людьми должно прекратиться. Реформа мобилизация нужна уже. Введение сроков службы тоже. Ну за почти пол года это же можно было сделать? Ну сколько еще времени нужно?", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой правдой о войне шокировали в Раде. По словам нардепки Скороход, войну не хотят завершать.



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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02fXtaddmJhGJ4QgHhmDk1c6HfHgpoBhidQ4YWE8Cx5tnokkEAScYsBPc5GxTWUwKHl
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