Кречмаровская Наталия
В Украине почти 7 лет не менялась центральная власть. Народные депутаты критикуют решение президента Украины Владимира Зеленского и рассказывают, к чему привело 7 лет его управления страной.
Владимир Зеленский.
Народный депутат Владимир Арьев отметил, что в очередную годовщину этой власти в Украине хаос в государственных решениях, и доллар по 45, и полномасштабная война.
Парламентарий сообщил, что к 7 годовщине Зеленский "захотел себе подарок". По словам политика, "потребовал от марионеточного правительства выделить единовременно 638 млн грн на любимый телемарафон президента, который облизывает его круглосуточно с ног до головы". Народный депутат пояснил, что эта сумма — почти треть от объема средств, запланированных "на то информационное расточительство".
Политик предположил, что эти средства могут потратить не только на пиар президента, но и на заказные материалы или просто отмоют.
