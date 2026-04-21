В Раде взорвались критикой из-за нового решения Зеленского: нардепы требуют объяснений

В Украине почти 7 лет не менялась центральная власть. Народные депутаты критикуют решение президента Украины Владимира Зеленского и рассказывают, к чему привело 7 лет его управления страной.

Народный депутат Владимир Арьев отметил, что в очередную годовщину этой власти в Украине хаос в государственных решениях, и доллар по 45, и полномасштабная война.

"А также коррупция на уровне мародерства, кумовство и абсолютизм сериального персонажа, который обещал прийти на один срок, но возомнил себя князем всея Украины. Он давно считает, что государственное — это его и распоряжается ресурсами как ему вздумается. Отсюда и хаос, от хаоса – мутная вода и друзья-мародеры с браконьерской рыбалкой”, — заметил нардеп.

Парламентарий сообщил, что к 7 годовщине Зеленский "захотел себе подарок". По словам политика, "потребовал от марионеточного правительства выделить единовременно 638 млн грн на любимый телемарафон президента, который облизывает его круглосуточно с ног до головы". Народный депутат пояснил, что эта сумма — почти треть от объема средств, запланированных "на то информационное расточительство".

"Это деньги или украинских налогоплательщиков или западных партнеров, которые дают их не Зеленскому, а для украинцев. Президент, очевидно, так не считает", — подчеркнул парламентарий.

Политик предположил, что эти средства могут потратить не только на пиар президента, но и на заказные материалы или просто отмоют.

"Именно поэтому направил к правительству требование предоставить обоснование и полную роспись расходов на которые должны выдать 638 млн грн. За произвольную расточительность сотен миллионов гривен во время войны нужно бить по липким ручкам", — подчеркнул народный депутат.

