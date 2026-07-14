В Раді вибухнули гнівом: “військових знову кинули, як рабів”

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військові у червні мають отримати збільшені виплати. В Раді пояснили, що не у червні, а за червень, однак визнали, що навіть на початку липня такі виплати не були нараховані.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

При цьому, як повідомила народна депутатка Анна Скороход під час пленарного засідання, підвищення грошової винагороди військовослужбовцям — це чергова байка для стимулювання бойового духу.

Політик зачитала одне зі звернень, які отримує від військових:

“Скажіть, будь ласка, як так сталося, що військових знову обманули з грошовим забезпеченням? Чому до військових таке ставлення? Що за *** бездушні сидять там у МОУ і постійно брешуть солдатам — то про демобілізацію, то про реформи, то про підвищення зарплат до 30 тисяч. Брехнею вони так піднімають моральний дух чи, можливо, мотивацію? Мотивацію підписати контракт? Чому ніхто не говорить про те, що військових знову кинули, як рабів чи лохів? Немає ніякого підвищення зарплат. Це просто розвод. Підніміть це питання, бо дуже багато військових, які в тилу, незадоволені таким ставленням і такими реформами”.

Народна депутатка нагадала парламентарям, “як помпезно обіцяли підвищення зарплат військовим, приймали постанови, голосували зміни до бюджету”. А по факту, підкреслила вона, нічого не зробили.

Вона також навела приклад — згідно з випискою з банку, 22 тисячі гривень отримує інструктор з ФІЗО.

“Чи може чоловік прожити і забезпечити сім’ю на ці гроші? У той час як спрямовуємо мільйонні виплати на держпідприємства, наглядові ради і піднімаємо зарплати у НАБУ до 200 000 грн. Чому, для прикладу, підвищувати зарплати правоохоронним органам можна, а військовослужбовцям, які боронять нашу країну, — ні?”, — зауважила вона.

Нардепка поцікавилась, де обіцяна реформа. Адже, зауважила, що людям, які щодня ризикують своїм життям не дають нічого, окрім мотивації на словах і красивих слайдів, на які витрачено мільйони.

“Нехай черговий Кабмін, не знаю, скільки у нас їх ще буде, який знову переобирають, — прозвітує без “слайдиків”. Думаю, коли парламент стане парламентом, він має спитати МОУ про їхні реформи, запроваджені тільки на словах”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому нардепи не воюють на передовій.