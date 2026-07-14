В Раде разразились гневом: "военных снова кинули, как рабов"

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военные в июне должны получить возросшие выплаты. В Раде объяснили, что не в июне, а за июнь, однако признали, что даже в начале июля такие выплаты не были начислены.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

При этом, как сообщила народная депутат Анна Скороход во время пленарного заседания, повышение денежного вознаграждения военнослужащим — это очередная басня для стимулирования боевого духа.

Политик зачитала одно из обращений, получаемых от военных:

"Скажите, пожалуйста, как так случилось, что военных снова обманули с денежным обеспечением? Почему к военным такое отношение? Что за *** бездушные сидят там в МОУ и постоянно врут солдатам — то о демобилизации, то о реформах, то о повышении зарплат до 30 тысяч. Ложью они так поднимают моральный дух или, возможно, мотивацию? Мотивацию подписать контракт? Почему никто не говорит о том, что военных снова кинули, как рабов или лохов? Нет никакого повышения зарплат. Это просто развод. Поднимите этот вопрос, потому что очень много военных, которые в тылу, недовольны таким отношением и такими реформами”.

Народная депутат напомнила парламентариям, "как помпезно обещали повышение зарплат военным, принимали постановления, голосовали изменения в бюджет". А по факту, подчеркнула она, ничего не сделали.

Она также привела пример – согласно выписке из банка, 22 тысячи гривен получает инструктор из ФИЗО.

"Может ли мужчина прожить и обеспечить семью на эти деньги? В то время как направляем миллионные выплаты на госпредприятия, наблюдательные советы и поднимаем зарплаты в НАБУ до 200 000 грн. Почему, например, повышать зарплаты правоохранительным органам можно, а военнослужащим, которые защищают нашу страну, — нет?", — отметила она.

Нардепка поинтересовалась, где обещана реформа. Ведь, отметила, что людям, которые каждый день рискуют своей жизнью не дают ничего, кроме мотивации на словах и красивых слайдов, на которые потрачены миллионы.

"Пусть очередной Кабмин, не знаю, сколько у нас их еще будет, который снова переизбирают, — отчитается без "слайдиков". Думаю, когда парламент станет парламентом, он должен спросить МОУ об их реформах, введенных только на словах", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему нардепы не воюют на передовой.