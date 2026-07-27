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В Раде разразились гневом из-за заявления Зеленского: на что неспособен президент

Народный депутат Арьев рассказал, что указывает на неспособность Зеленского организовать защиту страны от проблем с энергетикой

27 июля 2026, 22:59
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая возможные риски для Украины, отметил, что никто не может представить, какой будет зима. По его словам, она может быть тяжело или даже хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас, уверен Зеленский. Однако в Раде подчеркнули, что ситуацию в стране формируют во многих вопросах решения Зеленского – и некоторые из них полностью провальные.

В Раде разразились гневом из-за заявления Зеленского: на что неспособен президент

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев подчеркнул, что это будет пятая зима с начала полномасштабного вторжения.

"Это восьмой год как Зеленский единолично формирует правительство. Он выбирает министров и значит несет полную ответственность за них. Это он выбирает министров, под руководством которых срывают программы энергетической устойчивости, а энергетику обворовывают абсолютно безбожно, как показало дело Миндича, Галущенко и компании", — напомнил он.

Политик выразил убеждение, если за это время все правительства Зеленского не смогли воплотить разветвленную малую и среднюю генерацию, защитить газовые месторождения и ключевые узлы электрической и газотранспортной систем, значит одно: Зеленский не может организовать защиту страны от беды с энергетикой.

"Не может или не хочет — все равно. Неспособен! А если он не может на пятом году представить себе что именно будет зимой, то пусть лучше займется тем, чем умеет. Снова говорю: нам вскоре придется создавать вместо правительства единства правительство спасения", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, в Раде рассказали, как повлияет на Зеленского решение об отставке главкома Сырского.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid028sYNdPA8DMPyVHTCu66QFuN6SWWW9dqyt6bJ4ua4azzZJ51qSxYf95fT7YkpHFPYl
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