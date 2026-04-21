В Раде уже не скрывают проблем: система "трещит по всем швам", миллионы украинцев окажутся под риском

Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что постоянные провалы во власти – это уже не ошибка. По его словам, это признак того, что система сломалась. Политик объяснил, что события последних дней еще раз показали – система власти сегодня не работает. А ключевое, по его словам, не умеет быстро реагировать на критические ситуации и принимать правильные и эффективные решения.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Политик объяснил, что на системные проблемы указывает не только произошедшая в Киеве трагедия. Подобные проблемы, по его словам, наблюдаются в разных областях. Политик заявил, что ситуация ухудшается с:

Мобилизацией — она превратилась в "бусификацию и тотальное унижение людей. А в многочисленные случаи произвола, отметил политик, мы видим не ответственность, а полную безнаказанность ТЦК".

Энергетикой – из-за коррупции и непрофессионализма годами не были защищены объекты критической инфраструктуры. Как следствие, отметил нардеп, зимой миллионы украинцев остались без света, воды и тепла.

Экономической политикой – принимаются дырявые бюджеты, которые полностью зависят от внешних кредитов, ради которых власти готовы повышать налоги и ставить под удар бизнес. А затем в авральном порядке вынуждена пересматривать собственные "договоренности", отметил парламентарий.

"Когда такой случай один — это ошибка. Второй — непрофессионализм людей на должностях. А когда такие ситуации повторяются снова и снова — это значит, что сломалась сама система. А в Украине таких примеров с каждым днем все больше. И если система под названием власть не изменит подходы к принятию решений, не реформируется свою работу и не научится эффективно миллионы украинцев. Именно те, кто сегодня держит на себе страну!”, — подытожил политик.

