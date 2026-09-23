В Раді уже не добирають слів: гучний план Зеленського приніс катастрофу

Напередодні в ході проведення Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером США Дональдом Трампом.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував заяви, які зробили лідери країн та наголосив на необхідності миру для України. Йшлося про енергетичне перемир’я, однак, наголосив нардеп, Україну не просили припинити удари в односторонньому порядку. Наступне питання — перемир’я в морі, яке Україні дуже потрібне.

“Дійсно, це супер важлива для нас історія, тому що Україна втратила вже мільярди. Металургія лягла, а сільське господарство на межі того, щоб лягти, якщо не відкрити цей експорт і якщо не відкрити Чорне море”, — зауважив політик.

Однак, наголосив, що виникає питання, що призвело до такої ситуації і дав відповідь.

“Це ж влітку все відбулося, оця ескалація в Чорному морі. І почалася ця ескалація з українських атак на російські зерновози. Сьогодні все, що робиш, треба прораховувати наперед і серйозно. Наслідки — закриті наші порти, безкінечні атаки росіян на кораблі і на портову інфраструктуру Одеса. Тепер ми шукаємо перемир'я. І воно нам реально дуже-дуже-дуже потрібно”, — наголосив народний депутат.

Щодо тристоронньої зустрічі лідерів, то парламентар сумнівається, що це відбудеться найближчим часом. А пропозицію Зеленського залучити лідера Китаю Гончаренко назвав правильним кроком.

“В цілому нам потрібен мир якомога швидше. От за всіма цими бравадами… пам'ятаєте, Зеленський оголошував 40 днів примушення Росії до миру і так далі відбулася ще більша ескалація. І вона нічого нам не принесла, абсолютно нічого. І зараз нам треба робити деескалацію, крок за кроком, починаючи з моря. І якщо в нас почнеться деескалація, то це і буде можливим шляхом до завершення цієї війни. Повторюсь, в інтересах України завершити її якомога скоріше”, — підсумував політик.

Нагадажмо: портал “Коментарі” писав, як українці можуть помститися Зеленському після війни.