В Раде уже не подбирают слова: громкий план Зеленского принес катастрофу

В преддверии в ходе проведения Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявления, сделанные лидерами стран и подчеркнул необходимость мира для Украины. Речь шла об энергетическом перемирии, однако, отметил нардеп, Украину не просили прекратить удары в одностороннем порядке. Следующий вопрос – перемирие в море, которое Украине очень нужно.

"Действительно, это супер важная для нас история, потому что Украина потеряла уже миллиарды. Металлургия легла, а сельское хозяйство на грани того, чтобы лечь, если не открыть этот экспорт и если не открыть Черное море", — отметил политик.

Однако подчеркнул, что возникает вопрос, который привел к такой ситуации и дал ответ.

"Это же летом все произошло, эта эскалация в Черном море. И началась эта эскалация с украинских атак на российские зерновозы. Сегодня все, что делаешь, надо просчитывать заранее и серьезно. Последствия — закрыты наши порты, бесконечные атаки россиян на корабли и портовую инфраструктуру Одесса. Теперь мы ищем перемирие. И оно нам реально очень-очень нужно", — подчеркнул народный депутат.

Что касается трехсторонней встречи лидеров, то парламентарий сомневается, что это произойдет в ближайшее время. А предложение Зеленского привлечь лидера Китая Гончаренко назвал правильным шагом.

"В целом нам нужен мир как можно скорее. Вот за всеми этими бравадами… помните, Зеленский объявлял 40 дней принуждения России к миру и так далее произошла еще большая эскалация. И она ничего нам не принесла, абсолютно ничего. И сейчас нам надо делать деэскалацию, шаг за шагом, начиная с моря. И если у нас начнется деэскалация, то это и будет возможным путем завершения этой войны. Повторюсь, в интересах Украины завершить ее как можно скорее”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как украинцы могут отомстить Зеленскому после войны.