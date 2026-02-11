В Раді шокували: влада намагається протягнути катастрофічні рішення

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Влада наголошує на необхідності підвищення податків, пояснюючи це вимогами МВФ. Однак в Раді розповіли, що відбувається насправді.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що влада намагається удати, що підтримує український бізнес. Однак паралельно протягує нові податки, які просто добивають ФОПи. Політик пояснив, що уже на цьому пленарному тижні в порядку денному стоїть законопроєкт, в який до другого читання хочуть заштовхнути всі шкідливі рішення: пожиттєвий військовий збір у 5%, ПДВ для ФОПів, податки на посилки і продаж вживаних речей.
Політик навів приклад 2024 року, коли при дефіциті бюджету в 600 млрд грн планували зібрати 60 млрд за рахунок підвищення податків. Вдалося зібрати лише 10, натомість сотні тисяч підприємців закрилися.
За словами народного депутата, потрібен мораторій на підвищення податків під час війни та щонайменше рік після її завершення. Політик наголошує на необхідності зняти з ФОПів податкове навантаження щонайменше на три місяці. А електроенергетичним і оборонним підприємствам варто дозволити до 50% податків, які вони мали заплатити, використати для відновлення після обстрілів.
Нагдаємо: портал “Коментарі” писав, на що насправді готові українці для завершення війни.