В Раді шокували: влада намагається протягнути катастрофічні рішення

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що влада намагається удати, що підтримує український бізнес. Однак паралельно протягує нові податки, які просто добивають ФОПи. Політик пояснив, що уже на цьому пленарному тижні в порядку денному стоїть законопроєкт, в який до другого читання хочуть заштовхнути всі шкідливі рішення: пожиттєвий військовий збір у 5%, ПДВ для ФОПів, податки на посилки і продаж вживаних речей.

“Усе це подається під прикриттям “вимог МВФ”. Але давайте чесно: МВФ не вигадує сам, як би притиснути українських підприємців. Хтось із нашого боку ці пропозиції проштовхує. А потім всі українці розгрібають наслідки!”, — переконаний нардеп.

Політик навів приклад 2024 року, коли при дефіциті бюджету в 600 млрд грн планували зібрати 60 млрд за рахунок підвищення податків. Вдалося зібрати лише 10, натомість сотні тисяч підприємців закрилися.

“Проблема не в тому, що бізнес платить "мало податків". Шляхом тиску бюджет не наповниться. Але кількість тих, хто його наповнює зменшиться! Тому треба думати не про підвищення зборів, а про те, як не допустити закриття підприємців!”, — наголосив політик.

За словами народного депутата, потрібен мораторій на підвищення податків під час війни та щонайменше рік після її завершення. Політик наголошує на необхідності зняти з ФОПів податкове навантаження щонайменше на три місяці. А електроенергетичним і оборонним підприємствам варто дозволити до 50% податків, які вони мали заплатити, використати для відновлення після обстрілів.

“Підтримка підприємців — це питання економічної безпеки держави. Бо без працюючого бізнесу не буде ні бюджету, ні соціальних виплат, ні ресурсів для армії!”, — підсумував політик.

