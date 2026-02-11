В Раде шокировали: власти пытаются протянуть катастрофические решения

Власти подчеркивают необходимость повышения налогов, объясняя это требованиями МВФ. Однако в Раде рассказали, что происходит на самом деле.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что власти пытаются сделать вид, что поддерживают украинский бизнес. Однако параллельно протягивает новые налоги, которые просто добивают ФЛП. Политик объяснил, что уже на этой пленарной неделе в повестке дня стоит законопроект, в который ко второму чтению хотят затолкнуть все вредные решения: пожизненный военный сбор в 5%, НДС для ФЛП, налоги на посылки и продажу подержанных вещей.

"Все это подается под прикрытием "требований МВФ". Но давайте честно: МВФ не придумывает сам, как бы прижать украинских предпринимателей. Кто-то с нашей стороны эти предложения проталкивает. А потом все украинцы разгребают последствия!", — убежден нардеп.

Политик привел пример 2024 года, когда при дефиците бюджета в 600 млрд грн планировали собрать 60 млрд за счет повышения налогов. Удалось собрать всего 10, а сотни тысяч предпринимателей закрылись.

"Проблема не в том, что бизнес платит "мало налогов". Путем давления бюджет не наполнится. Но количество тех, кто его наполняет, уменьшится! Поэтому надо думать не о повышении сборов, а о том, как не допустить закрытия предпринимателей!", — подчеркнул политик.

По словам народного депутата, нужен мораторий на повышение налогов во время войны и, по меньшей мере, год после ее завершения. Политик отмечает необходимость снять с ФЛП налоговую нагрузку минимум на три месяца. А электроэнергетическим и оборонным предприятиям следует разрешить до 50% налогов, которые они должны были заплатить, использовать для восстановления после обстрелов.

"Поддержка предпринимателей – это вопрос экономической безопасности государства. Потому что без работающего бизнеса не будет ни бюджета, ни социальных выплат, ни ресурсов для армии!", — подытожил политик.

