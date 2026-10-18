В Раді шокували викриттям: “як рятують декларації корупціонерів”

Київська школа економіки, де викладають чимало українських політиків, може потрапити в скандал через ймовірне “прикриття” корупціонерів.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко прямо заявляє про відмивання грошей.

“Місяць тому я писав про плівки “Форрест Гамп”. На них, зокрема, Мудра і Микитась шукали, як легально “прогнати гроші” для декларації. І вирішили: викладання в КШЕ, бо там “можуть платити скільки хочуть”. Як приклад згадували Власюка і Свириденко. Дехто тоді казав: та це ж просто розмови. Тепер є декларації. ГО “Громадська рада доброчесності” пройшлася реєстром НАЗК і розмови з плівок там видно як на долоні”, — зазначив народний депутат.

Також він повідомив, скільки отримали посадовці:

Мудра — гонорари від КШЕ по 194 900 грн в липні і серпні 2026 року. Майже вчетверо більше, ніж їй платили в Офісі Президента, пояснив політик.

Власюк - на плівках, за словами нардепа, говорили, що КШЕ платить йому 350 тис. на місяць. У реєстрі 10 повідомлень про виплати від фонду КШЕ, кожна по 324 680 грн.

“Ну, трохи помилились)”, — прокоментував політик.

Свириденко — з 2023 року 9,09 млн гонорарів від КШЕ.

“Починаючи з 2024-го, від КШЕ щороку вдвічі більше, ніж зарплата від держави. А хто на цьому всьому заробляє найбільше?, — зазначив Гончаренко.

Сам Тимофій Милованов — 19,8 млн від структур КШЕ лише за 2025 рік. Людина, яка в той самий час сиділа в наглядових радах “Енергоатому” і “Укроборонпрому”. І пішла звідти лише тоді, коли вибухнув “Мідас”, зазначив Гончаренко.

Загалом, за словами політика, гроші від структур КШЕ отримали 206 декларантів або їхні родини — близько 132 млн грн.

Народний депутат пояснив, що за законом посадовцям дозволено підробляти лише викладанням, наукою чи творчістю.

“Добре. Тоді покажіть договори. Акти. Розклад занять. Що, наприклад, розповідала на літніх канікулах студентам Мудра? І ще питання: чи заявляли ці посадовці про конфлікт інтересів, коли їхні органи ухвалювали рішення щодо КШЕ? Взагалі, я вважаю, що Милованову треба дати Нобелівську премію з економіки. Кейнс пояснив, як держава рятує економіку. Фрідман пояснив, як її рятує ринок. Милованов пояснив, як рятувати декларації корупціонерам через Київську школу економіки”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розлютить українців після корупційних скандалів.