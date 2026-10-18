В Раді шокували викриттям: “як рятують декларації корупціонерів”

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Сергій Кречмаровський
Київська школа економіки, де викладають чимало українських політиків, може потрапити в скандал через ймовірне “прикриття” корупціонерів.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко прямо заявляє про відмивання грошей.
Також він повідомив, скільки отримали посадовці:
Мудра — гонорари від КШЕ по 194 900 грн в липні і серпні 2026 року. Майже вчетверо більше, ніж їй платили в Офісі Президента, пояснив політик.
Власюк - на плівках, за словами нардепа, говорили, що КШЕ платить йому 350 тис. на місяць. У реєстрі 10 повідомлень про виплати від фонду КШЕ, кожна по 324 680 грн.
Свириденко — з 2023 року 9,09 млн гонорарів від КШЕ.
Сам Тимофій Милованов — 19,8 млн від структур КШЕ лише за 2025 рік. Людина, яка в той самий час сиділа в наглядових радах “Енергоатому” і “Укроборонпрому”. І пішла звідти лише тоді, коли вибухнув “Мідас”, зазначив Гончаренко.
Загалом, за словами політика, гроші від структур КШЕ отримали 206 декларантів або їхні родини — близько 132 млн грн.
Народний депутат пояснив, що за законом посадовцям дозволено підробляти лише викладанням, наукою чи творчістю.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розлютить українців після корупційних скандалів.