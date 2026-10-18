В Раде шокировали разоблачением: "как спасают декларации коррупционеров"

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Сергій Кречмаровський
Киевская школа экономики, где преподают немало украинских политиков, может попасть в скандал из-за вероятного "прикрытия" коррупционеров.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко прямо заявляет об отмывании денег.
Также он сообщил, сколько получили чиновники:
Мудрая – гонорары от КШЭ по 194 900 грн в июле и августе 2026 года. Почти в четыре раза больше, чем ей платили в Офисе Президента, объяснил политик.
Власюк – на пленках, по словам нардепа, говорили, что КШЭ платит ему 350 тыс. в месяц. В реестре 10 сообщений о выплатах от фонда КШЭ, каждое по 324 680 грн.
Свириденко – с 2023 года 9,09 млн гонораров от КШЭ.
Сам Тимофей Милованов – 19,8 млн от структур КШЭ только за 2025 год. Человек, который в то же время сидел в наблюдательных советах "Энергоатома" и "Укроборонпрома". И ушел оттуда только тогда, когда разразился "Мидас", отметил Гончаренко.
В общей сложности, по словам политика, деньги от структур КШЭ получили 206 декларантов или их семьи – около 132 млн грн.
Народный депутат пояснил, что по закону должностным лицам разрешено подрабатывать только преподаванием, наукой или творчеством.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что разозлит украинцев после коррупционных скандалов.