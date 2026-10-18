В Раде шокировали разоблачением: "как спасают декларации коррупционеров"

Киевская школа экономики, где преподают немало украинских политиков, может попасть в скандал из-за вероятного "прикрытия" коррупционеров.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко прямо заявляет об отмывании денег.

"Месяц назад я писал о пленках "Форрест Гамп". На них, в частности, Мудра и Микитась искали, как легально "прогнать деньги" для декларации. И решили: преподавание в КШЭ, потому что там "могут платить сколько хотят". Как пример вспоминали Власюка и Свириденко. Некоторые тогда говорили: но это просто разговоры. Теперь есть декларации. ОО "Общественный совет добропорядочности" прошлась по реестру НАПК и разговоры с пленок там видны как на ладони", — отметил народный депутат.

Также он сообщил, сколько получили чиновники:

Мудрая – гонорары от КШЭ по 194 900 грн в июле и августе 2026 года. Почти в четыре раза больше, чем ей платили в Офисе Президента, объяснил политик.

Власюк – на пленках, по словам нардепа, говорили, что КШЭ платит ему 350 тыс. в месяц. В реестре 10 сообщений о выплатах от фонда КШЭ, каждое по 324 680 грн.

"Ну, немного ошиблись)", — прокомментировал политик.

Свириденко – с 2023 года 9,09 млн гонораров от КШЭ.

"Начиная с 2024-го, от КШЭ ежегодно вдвое больше, чем зарплата от государства. А кто на этом всем зарабатывает больше всего?", — отметил Гончаренко.

Сам Тимофей Милованов – 19,8 млн от структур КШЭ только за 2025 год. Человек, который в то же время сидел в наблюдательных советах "Энергоатома" и "Укроборонпрома". И ушел оттуда только тогда, когда разразился "Мидас", отметил Гончаренко.

В общей сложности, по словам политика, деньги от структур КШЭ получили 206 декларантов или их семьи – около 132 млн грн.

Народный депутат пояснил, что по закону должностным лицам разрешено подрабатывать только преподаванием, наукой или творчеством.

"Хорошо. Тогда покажите договоры. Акты. Расписание занятий. Что, например, рассказывала на летних каникулах студентам Мудрая? И еще вопрос: заявляли ли эти должностные лица о конфликте интересов, когда их органы принимали решения по КШЭ? Вообще я считаю, что Милованову нужно дать Нобелевскую премию по экономике. Кейнс объяснил, как государство спасает экономику. Фридман объяснил, как ее спасает рынок. Милованов объяснил, как спасать декларации коррупционерам через Киевскую школу экономики”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что разозлит украинцев после коррупционных скандалов.