В Раде шокировали предложение по Зеленскому: нардепы предлагают радикальное решение

Масштабы коррупции, которую разоблачило расследование дела "Мидас", поразило украинцев. В Раде рассказали об очередных "пленках Миндича".

Владимир Зеленский.

Народный депутат Алексей Гончаренко, также опубликовавший новые "пленки Миндича", поделился своим мнением, знал ли президент Украины Владимир Зеленский об этих коррупционных схемах. Парламентарий сообщил, что, как рассказывали во время заседаний временных следственных комиссий люди, работающие с Зеленским, президент контролирует многое до мелочей. Даже, по словам политика, контракты на условно небольшие средства (на миллионы, хотя в оборонке контракты на миллиарды, уточнил нардеп), Зеленский обсуждает на специальных совещаниях.

"Верите, что при этом он мог не знать о миллиардах, которые пошли на Fire Point, обо всех этих бронежилете с миллионами... дома в Козине. Думаю, что ответ на самом деле абсолютный очевиден. Зеленский часть этой системы. Он абсолютно все знал, он это все благословил. И, конечно, он из этого получал свою долю...", — заявил Гончаренко.

Указал политик и на диалог на пленках Миндича, где отмечается, что после завершения боевых действий закончится и поток денег.

"Тоесть они сидят и боятся и не хотят, чтобы война завершалась, потому что идет такое огромное бабло. Ну, мы же понимаете, что это не только они, но и те, кто... потому что эти получают маленькую долю, а те, которые получают большую долю всего этого пирога. Как вы думаете, они желают остановки войны? И этот страшный вопрос и в самом деле абсолютно страшный ответ на него”, — заявил народный депутат.

Чтобы изменить ситуацию, Гончаренко отмечает, что "надо забирать власть у этого человека". Отметил, что, поскольку нельзя провести выборы, нужно возвращать власть коллегиальному органу в Верховной Раде.

"Коллегиальный орган — это лучше, чем безумие одного человека, ведь там, на одного, который сойдет с ума, есть там 30-40, которые все-таки в сознании... Возвращать власть в Верховной Раде и начинать выруливать с этого. И самое главное завершать боевые действия, завершать эту войну как можно скорее, потому что пока кто зарабатывает миллиарды, кто каждый день умирает, а украинский народ каждый день льет кровь”, — подытожил политик.

