В Раді шокували передбаченням: коли Україна переможе у війни та що буде з топпосадовцями

Українських політиків захопила тема передбачень та ворожінь. Особливо після викриття спілкування Андрія Єрмака на посаді керівника Офісу президента з астрологинею.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко зробив власні передбачення — повороживши на кабачках. При чому зазначив, що кабачок заговорений — ним потрібно вибивати всіляку містичну маячню. Під час щотижневого сніданку зробив власний прогноз, уточнивши, що поділитися свіжими кулуарними інсайдами.

“Гадати я також вмію, але тільки на кабачках. Вангую, об Юлію Тимошенко НАБУ зламає свої зуби. Железняк так і залишиться блогером. Ніякий він не політик. Прийде час змінять голову Національного банка Пишного. А НАБУ та САП приберуть у свою орбіту АРМУ. Ми переможемо у війні. Десь 2029-2030 роки”, — передбачив народний депутат.

Також політик натякнув, що Україна поверне Крим. За його словами, Рустем Умеров стане головою Кримської ОДА, Володимир Зеленський буде балотуватися на другий термін, Стефанчук поїде послом в Америку, а Олександр Корнієнко займе його місце, Давид Арахамія стане президентом Грузії.

Щодо свого майбутнього Тищенко передбачив, що знайде собі нового кума — кращого.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що антикорупційні органи України офіційно оголосили нову підозру народному обранцю Миколі Тищенку. Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили політика у спробі заробити на нелегальному бізнесі, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та умисному приховуванні реальних статків.

За даними правоохоронців, нардеп діяв під виглядом палкої боротьби з шахрайськими кол-центрами, проте отримати омріяний мільйон йому так і не вдалося.