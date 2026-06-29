В Раді шокували передбаченням: коли Україна переможе у війни та що буде з топпосадовцями

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Українських політиків захопила тема передбачень та ворожінь. Особливо після викриття спілкування Андрія Єрмака на посаді керівника Офісу президента з астрологинею.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Микола Тищенко зробив власні передбачення — повороживши на кабачках. При чому зазначив, що кабачок заговорений — ним потрібно вибивати всіляку містичну маячню. Під час щотижневого сніданку зробив власний прогноз, уточнивши, що поділитися свіжими кулуарними інсайдами.
Також політик натякнув, що Україна поверне Крим. За його словами, Рустем Умеров стане головою Кримської ОДА, Володимир Зеленський буде балотуватися на другий термін, Стефанчук поїде послом в Америку, а Олександр Корнієнко займе його місце, Давид Арахамія стане президентом Грузії.
Щодо свого майбутнього Тищенко передбачив, що знайде собі нового кума — кращого.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що антикорупційні органи України офіційно оголосили нову підозру народному обранцю Миколі Тищенку. Детективи НАБУ спільно з прокурорами САП викрили політика у спробі заробити на нелегальному бізнесі, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та умисному приховуванні реальних статків.
За даними правоохоронців, нардеп діяв під виглядом палкої боротьби з шахрайськими кол-центрами, проте отримати омріяний мільйон йому так і не вдалося.