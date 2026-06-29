В Раде шокировали предсказанием: когда Украина победит в войне и что будет с топ-чиновниками

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Украинских политиков увлекла тема предсказаний и гаданий. Особенно после разоблачения общения Андрея Ермака в должности руководителя Офиса президента с астрологиней.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Николай Тищенко сделал собственные предсказания – погадав на кабачках. При чем отметил, что кабачок заговорен — им нужно выбивать всевозможный мистический бред. Во время еженедельного завтрака сделал свой прогноз, уточнив, что поделиться свежими кулуарными инсайдами.
Также политик намекнул, что Украина вернет Крым. По его словам, Рустем Умеров станет главой Крымской ОГА, Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок, Стефанчук поедет послом в Америку, а Александр Корниенко займет его место, Давид Арахамия станет президентом Грузии.
Относительно своего будущего Тищенко предсказал, что найдет себе нового кума – лучшего.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что антикоррупционные органы Украины официально объявили новое подозрение народному избраннику Николаю Тищенко. Детективы НАБУ совместно с прокурорами САП разоблачили политика в попытке заработать на нелегальном бизнесе, легализации доходов, полученных преступным путем, и умышленном сокрытии реального состояния.
По данным правоохранителей, нардеп действовал под видом горячей борьбы с мошенническими колл-центрами, однако получить желанный миллион ему так и не удалось.