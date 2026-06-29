Украинских политиков увлекла тема предсказаний и гаданий. Особенно после разоблачения общения Андрея Ермака в должности руководителя Офиса президента с астрологиней.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко сделал собственные предсказания – погадав на кабачках. При чем отметил, что кабачок заговорен — им нужно выбивать всевозможный мистический бред. Во время еженедельного завтрака сделал свой прогноз, уточнив, что поделиться свежими кулуарными инсайдами.

"Думать я тоже умею, но только на кабачках. Вангую, о Юлию Тимошенко НАБУ сломает свои зубы. Железняк так и останется блогером. Никакой он не политик. Придет время сменят главу Национального банка Пышного. А НАБУ и САП заберут в свою орбиту АРМУ. Мы победим в войне. Где-то 2029-2030 годы", – предусмотрел народный депутат.

Также политик намекнул, что Украина вернет Крым. По его словам, Рустем Умеров станет главой Крымской ОГА, Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок, Стефанчук поедет послом в Америку, а Александр Корниенко займет его место, Давид Арахамия станет президентом Грузии.

Относительно своего будущего Тищенко предсказал, что найдет себе нового кума – лучшего.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что антикоррупционные органы Украины официально объявили новое подозрение народному избраннику Николаю Тищенко. Детективы НАБУ совместно с прокурорами САП разоблачили политика в попытке заработать на нелегальном бизнесе, легализации доходов, полученных преступным путем, и умышленном сокрытии реального состояния.

По данным правоохранителей, нардеп действовал под видом горячей борьбы с мошенническими колл-центрами, однако получить желанный миллион ему так и не удалось.