В Раді пропонують жорстко карати водіїв: що відомо

Деякі порушення правил дорожнього руху потребують особливо жорсткого покарання. В Раді пропонують запровадити довічне позбавлення права керування транспортом.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура розповів, що в Сумській області, в його рідному Конотопі, дехто “відзначив” Великдень так, що п’яним за кермом влетів у кав’ярню. Далі, пояснив політик, штраф у 17 тисяч гривень і позбавлення прав на рік. Для потенційного вбивці це точно не покарання і не стримуючий фактор, переконаний він.

“Бо коли така особа сідає за кермо напідпитку — це не про порушення правил. Це про свідомий ризик для життя інших. Фактично — потенційний злочин ще до того, як може статися трагедія. Можливо, настав час говорити жорсткіше: за керування в стані алкогольного сп’яніння потрібно запроваджувати довічне позбавлення права керування транспортом! Бо ціна “помилки” тут — людські життя”, — підсумував політик.

