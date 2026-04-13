Главная Новости Политика Украины 2026 В Раде предлагают жестко наказывать водителей: что известно
В Раде предлагают жестко наказывать водителей: что известно

Народный депутат Качура рассказал, за какое нарушение ПДД нужно пожизненно лишать права управления транспортом

13 апреля 2026, 21:21
Кречмаровская Наталия

Некоторые нарушения правил дорожного движения требуют особо жесткого наказания. В Раде предлагают ввести пожизненное лишение права вождения транспорта.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Качура рассказал, что в Сумской области, в его родном Конотопе, некоторые "отметил" Пасху так, что пьяным за рулем влетел в кафе. Далее, пояснил политик, штраф в 17 тысяч гривен и лишение прав в год. Для потенциального убийцы это точно не наказание и не сдерживающий фактор, убежден он.

"Ибо когда такое лицо садится за руль под хмельком — это не о нарушении правил. Это о сознательном риске для жизни других. Фактически — потенциальное преступление еще до того, как может произойти трагедия. Возможно, пора говорить жестче: за управление в состоянии алкогольного опьянения нужно вводить пожизненное лишение права управления транспортом! Потому что цена ошибки здесь — человеческие жизни”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине могут установить большие штрафы за сдачу в аренду жилья без соответствующего договора. Таким образом планируют вывести арендодателей из тени. Такая инициатива уже вызвала немало критики.

Украинцы должны платить налог на прибыль, однако арендодатели часто избегают таких уплат. Государство неоднократно пыталось вывести рынок аренды "из тени" — сейчас идет обсуждение новых правил для арендодателей. Следует отметить, что окончательные решения не приняты. А размер налога на прибыль в 2026 году, полученный от аренды жилья, составляет 23%. Народная депутат Елена Шуляк отметила, что в Украине могут установить большие штрафы для арендодателей, которые останутся "в тени".




Источник: https://www.facebook.com/kachuratut/posts/pfbid0dZC1hGZJNGjEmcqRYv2YGwraLb1gAnGCg5LQWgj9q5XvjHStgDKXGSh8HoT8Mvdul
