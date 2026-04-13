В Раде предлагают жестко наказывать водителей: что известно

Некоторые нарушения правил дорожного движения требуют особо жесткого наказания. В Раде предлагают ввести пожизненное лишение права вождения транспорта.

Народный депутат Александр Качура рассказал, что в Сумской области, в его родном Конотопе, некоторые "отметил" Пасху так, что пьяным за рулем влетел в кафе. Далее, пояснил политик, штраф в 17 тысяч гривен и лишение прав в год. Для потенциального убийцы это точно не наказание и не сдерживающий фактор, убежден он.

"Ибо когда такое лицо садится за руль под хмельком — это не о нарушении правил. Это о сознательном риске для жизни других. Фактически — потенциальное преступление еще до того, как может произойти трагедия. Возможно, пора говорить жестче: за управление в состоянии алкогольного опьянения нужно вводить пожизненное лишение права управления транспортом! Потому что цена ошибки здесь — человеческие жизни”, — подытожил политик.

