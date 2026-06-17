В Раде ошеломили: указали сколько средств на самом деле приносит бусификация

На прошлой пленарной неделе народные депутаты приняли решение о повышении заработной платы полицейским. Однако в Раде не все поддерживают это решение.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что не нужно платить увеличенную зарплату тем полицейским, которые бежали в Голосеевском районе, когда стрелок расстреливал людей.

"Когда человек, уборщик, защищал своим телом ребенка, а полицейские скрылись. Я считаю, что это ненормально", — пояснил он.

По мнению народного депутата, можно обойтись без повышения зарплаты полицейским, которые сегодня работают вместе с военными ТЦК.

"Так как это процесс бусификации, который приносит теневого бюджета около 3 миллиардов евро в год. 3 миллиарда евро в год — это где-то 160 миллиардов гривен. Поверьте мне, они еще вам могут помочь. Поэтому я не хочу им платить увеличенную зарплату", — отметил политик.

По его словам, стоит провести проверку и посмотрим, кто вообще имеет право находиться в полиции, а кого надо оттуда убрать. И уже потом поднимать зарплату.

"Потому что когда сейчас поднимают зарплату людям, которые не выполняют свои функции, я не понимаю почему", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что заместитель министра обороны Мстислав Баник, как рассказал нардеп Бужанский, продолжает ошеломлять яркими идеями. Баник считает, что функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями без замкнутого цикла учета и мобилизации.

Народный депутат убежден, что смысл именно в том, чтобы одна организация аккумулировала максимум информации и привлекала в армию нужных людей.



