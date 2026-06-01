Головна Новини Політика України 2026 В Раді приголомшили: що чекає на Зеленського та українську владу
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді приголомшили: що чекає на Зеленського та українську владу

Народний депутат Гончаренко розкинув на картах, що чекає на владу України

1 червня 2026, 21:24
Кречмаровская Наталия

Після гучного викриття співпраці колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з астрологом Веронікою Феншуй за карти Таро взялися народні депутати.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зробив розклад Таро передбачив майбутнє для української влади. Політик зазначив, президент Володимир Зеленський радився з Єрмаком про все, той — з Веронікою Феншуй, вона — з картами. Навіщо такий довгий ланцюжок, зазначив політик, і вирішив одразу запитати у карт, що чекає на нашу владу. 

“Перевернути МАГ. Сильний старт. Маніпуляції, обман, брехня, ілюзія контролю. Сімка  мечів. Втікає хтось з тим, що встиг набрати. Привіт, Міндічу. Вежа. Потужна карта. Вона означає руйнування ілюзій і крах системи. Це коли все валиться, а ти ще думаєш, що тебе люблять. Але змін вже не уникнути. Ну і суд. Це те, що чекає на Зеленського і всіх його дружків”, — зробив розклад Таро народний депутат.

Народний депутат зауважив, що можна вірити в карти, можна вірити в зірки, можна вірити навіть в Вероніку Феншуй.

“Але є одне, у що їм всім доведеться повірити. У відповідальність. Кажуть, що у Зеленського немає карти. А в нас вони є”, — підсумував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко поділився своїм баченням, що далі буде з Україною. За його словами, рано чи пізно буде кінець війни, і підкреслив, сподівається, що якомога швидше. 

“Думаю, що після цього будуть вибори. Я думаю, що на цих виборах у Володимира Зеленського немає жодного шансу. І найкращий для нього був би шлях навіть не балотуватися”, — зазначив нардеп. 

На його думку, після цього буде багато розслідувань, багато питань.



Джерело: https://www.facebook.com/reel/2552522111833778
