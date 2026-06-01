В Раді приголомшили: що чекає на Зеленського та українську владу

Після гучного викриття співпраці колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з астрологом Веронікою Феншуй за карти Таро взялися народні депутати.

Народний депутат Олексій Гончаренко зробив розклад Таро передбачив майбутнє для української влади. Політик зазначив, президент Володимир Зеленський радився з Єрмаком про все, той — з Веронікою Феншуй, вона — з картами. Навіщо такий довгий ланцюжок, зазначив політик, і вирішив одразу запитати у карт, що чекає на нашу владу.

“Перевернути МАГ. Сильний старт. Маніпуляції, обман, брехня, ілюзія контролю. Сімка мечів. Втікає хтось з тим, що встиг набрати. Привіт, Міндічу. Вежа. Потужна карта. Вона означає руйнування ілюзій і крах системи. Це коли все валиться, а ти ще думаєш, що тебе люблять. Але змін вже не уникнути. Ну і суд. Це те, що чекає на Зеленського і всіх його дружків”, — зробив розклад Таро народний депутат.

Народний депутат зауважив, що можна вірити в карти, можна вірити в зірки, можна вірити навіть в Вероніку Феншуй.

“Але є одне, у що їм всім доведеться повірити. У відповідальність. Кажуть, що у Зеленського немає карти. А в нас вони є”, — підсумував народний депутат.

"Думаю, що після цього будуть вибори. Я думаю, що на цих виборах у Володимира Зеленського немає жодного шансу. І найкращий для нього був би шлях навіть не балотуватися", — зазначив нардеп.

“Думаю, що після цього будуть вибори. Я думаю, що на цих виборах у Володимира Зеленського немає жодного шансу. І найкращий для нього був би шлях навіть не балотуватися”, — зазначив нардеп.

На його думку, після цього буде багато розслідувань, багато питань.