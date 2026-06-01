В Раді приголомшили: що чекає на Зеленського та українську владу

Кречмаровская Наталия
Після гучного викриття співпраці колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з астрологом Веронікою Феншуй за карти Таро взялися народні депутати.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зробив розклад Таро передбачив майбутнє для української влади. Політик зазначив, президент Володимир Зеленський радився з Єрмаком про все, той — з Веронікою Феншуй, вона — з картами. Навіщо такий довгий ланцюжок, зазначив політик, і вирішив одразу запитати у карт, що чекає на нашу владу.
Народний депутат зауважив, що можна вірити в карти, можна вірити в зірки, можна вірити навіть в Вероніку Феншуй.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко поділився своїм баченням, що далі буде з Україною. За його словами, рано чи пізно буде кінець війни, і підкреслив, сподівається, що якомога швидше.
На його думку, після цього буде багато розслідувань, багато питань.