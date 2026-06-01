В Раде ошеломили: что ждет Зеленского и украинскую власть

Кречмаровская Наталия
После громкого разоблачения сотрудничества бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака с астрологом Вероникой Феншуй за карты Таро взялись народные депутаты.
Владимир Зеленский.
Народный депутат Алексей Гончаренко сделал расклад Таро и спрогнозировал будущее для украинской власти. Политик отметил, что президент Владимир Зеленский советовался с Ермаком обо всем, тот — с Вероникой Феншуй, она — с картами. Зачем такая длинная цепочка, отметил политик, и решил сразу спросить у карт, что ждет нашу власть.
Народный депутат отметил, что можно верить в карты, можно верить в звезды, можно верить даже в Веронику Фэншуй.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко поделился своим видением, что дальше будет с Украиной. По его словам, рано или поздно будет конец войны, и подчеркнул, надеется, что как можно скорее.
По его мнению, после этого последует много расследований, много вопросов.