В Раде ошеломили: что ждет Зеленского и украинскую власть

После громкого разоблачения сотрудничества бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака с астрологом Вероникой Феншуй за карты Таро взялись народные депутаты.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко сделал расклад Таро и спрогнозировал будущее для украинской власти. Политик отметил, что президент Владимир Зеленский советовался с Ермаком обо всем, тот — с Вероникой Феншуй, она — с картами. Зачем такая длинная цепочка, отметил политик, и решил сразу спросить у карт, что ждет нашу власть.

"Перевернуть МАГ. Сильный старт. Манипуляции, обман, ложь, иллюзия контроля. Семерка мечей. Убегает кто-то с тем, что успел набрать. Привет, Миндич. Башня. Мощная карта. Она означает разрушение иллюзий и крушение системы. Это когда все рушится, а ты еще думаешь, что тебя любят. Но перемен уже не избежать. Ну, и суд. Это то, что ждет Зеленского и всех его дружков”, — сделал расклад Таро народный депутат.

Народный депутат отметил, что можно верить в карты, можно верить в звезды, можно верить даже в Веронику Фэншуй.

"Но есть одно, во что им всем придется поверить. В ответственность. Говорят, что у Зеленского нет карты. А у нас они есть", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко поделился своим видением, что дальше будет с Украиной. По его словам, рано или поздно будет конец войны, и подчеркнул, надеется, что как можно скорее.

"Думаю, что после этого будут выборы. Я думаю, что на этих в выборах Владимира Зеленского нет ни малейшего шанса. И лучший для него был бы путь даже не баллотироваться", — отметил нардеп.

По его мнению, после этого последует много расследований, много вопросов.