В Раді приголомшили невтішним прогнозом: ЄС змінить риторику щодо України

Народний депутат Олег Дунда прокоментував фразу президента Фінляндії Александра Стубба про те, що це Європі потрібна Україна. З погляду логіки, за його словами, це так. Але, наголосив, поведінка суспільств і політичних лідерів не завжди визначається логікою.

Політик описав емоційно-психологічне ставлення політичних еліт Європи до України, зауваживши, що у кожній країні є своя специфіка, тож мова про великі держави.

“Станом на сьогодні в їхніх уявленнях присутня суміш сприйняття України як “надії” (Стубб якраз про це) і як “настирної мухи”, яка щось вимагає і до чогось закликає (і водночас цього не дуже хочеться робити). Проблема в тому, що Україна виступає своєрідним дзеркалом, яке висвітлює всі вади європейських еліт, які вони не хотіли б помічати. І це їх дуже дратує”, — зауважив народний депутат.

За його словами, надалі це може перейти в більш стриману, але логічну конфронтацію.

“Це пов’язано з тим, що чим далі, тим більше Україна претендуватиме на вплив усередині ЄС — просто виходячи з обставин. А європейські еліти цього не хочуть. Саме з цим часто пов’язана дивна риторика Польщі щодо України. Як мені сказав один польський політик: у союзі Польща — Україна може бути лише один лідер, і це не Варшава”, — зауважив народний депутат.

Парламентар зазначив, що наступними з такою риторикою можуть виступити і Париж, і Берлін, але не зараз — трохи згодом, коли вони відчують ризик для свого статус-кво з боку України.

І потрібно готуватися до цього з повним усвідомленням такої ситуації, підсумував народний депутат.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що умови ЄС, на думку нардепів, вдарять по українцях.




