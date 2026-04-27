В Раді приголомшили невтішним прогнозом: ЄС змінить риторику щодо України

Кречмаровская Наталия
Народний депутат Олег Дунда прокоментував фразу президента Фінляндії Александра Стубба про те, що це Європі потрібна Україна. З погляду логіки, за його словами, це так. Але, наголосив, поведінка суспільств і політичних лідерів не завжди визначається логікою.
Політик описав емоційно-психологічне ставлення політичних еліт Європи до України, зауваживши, що у кожній країні є своя специфіка, тож мова про великі держави.
За його словами, надалі це може перейти в більш стриману, але логічну конфронтацію.
Парламентар зазначив, що наступними з такою риторикою можуть виступити і Париж, і Берлін, але не зараз — трохи згодом, коли вони відчують ризик для свого статус-кво з боку України.
І потрібно готуватися до цього з повним усвідомленням такої ситуації, підсумував народний депутат.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що умови ЄС, на думку нардепів, вдарять по українцях.