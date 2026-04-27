В Раде ошеломили неутешительным прогнозом: ЕС изменит риторику по Украине

Народный депутат Олег Дунда прокомментировал фразу президента Финляндии Александра Стубба о том, что Европе нужна Украине. С точки зрения логики, по его словам, это так. Но, как отметил, поведение обществ и политических лидеров не всегда определяется логикой.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Политик описал эмоционально-психологическое отношение политических элит Европы к Украине, отметив, что в каждой стране есть своя специфика и речь идет о великих государствах.

"По состоянию на сегодняшний день в их представлениях присутствует смесь восприятия Украины как "надежды" (Стубб как раз об этом) и как "настырной мухи", которая что-то требует и к чему-то призывает (и в то же время этого не очень хочется делать). Проблема в том, что Украина выступает своеобразным зеркалом, освещающим все недостатки европейских элит, которые они не хотели бы замечать. И это их очень раздражает”, – отметил народный депутат.

По его словам, в дальнейшем это может перейти в более сдержанную, но логичную конфронтацию.

"Это связано с тем, что чем дальше, тем больше Украина будет претендовать на влияние внутри ЕС — просто исходя из обстоятельств. А европейские элиты этого не хотят. Именно с этим часто связана странная риторика Польши в отношении Украины. Как мне сказал один польский политик: в союзе Польша — Украина может быть только один лидер, и это не Варшава", — отметил народный депутат.

Парламентарий отметил, что следующими с такой риторикой могут выступить и Париж, и Берлин, но не сейчас – чуть позже, когда они почувствуют риск для своего статус-кво со стороны Украины.

И нужно готовиться к этому с полным осознанием такой ситуации, подытожил народный депутат.

