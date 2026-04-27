В Раде ошеломили неутешительным прогнозом: ЕС изменит риторику по Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Олег Дунда прокомментировал фразу президента Финляндии Александра Стубба о том, что Европе нужна Украине. С точки зрения логики, по его словам, это так. Но, как отметил, поведение обществ и политических лидеров не всегда определяется логикой.
ВРУ. Фото
Политик описал эмоционально-психологическое отношение политических элит Европы к Украине, отметив, что в каждой стране есть своя специфика и речь идет о великих государствах.
По его словам, в дальнейшем это может перейти в более сдержанную, но логичную конфронтацию.
Парламентарий отметил, что следующими с такой риторикой могут выступить и Париж, и Берлин, но не сейчас – чуть позже, когда они почувствуют риск для своего статус-кво со стороны Украины.
И нужно готовиться к этому с полным осознанием такой ситуации, подытожил народный депутат.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что условия ЕС, по мнению нардепов, ударят по украинцам.