В Раді поставили жорстку умову щодо мобілізації: це не сподобається багатьом

В Україні вже лунають пропозиції у примусовому порядку повернути дітей посадовців із-за кордону. Пропонують закріпити цю вимогу на законодавчому рівні.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що це була його пропозиція.

“Якщо мої колеги по парламенту, влада додумається про те, що давайте ми опустимо мобілізаційний вік нижче, то я особисто подаватиму правки, які зобов'язуватимуть і народних депутатів, і міністрів, і всіх інших посадовців, дійсно повернути своїх рідних і близьких на територію нашої країни”, — зауважив нардеп.

Політик пояснив, що не є прихильником заклику, що служити мають всі. Пояснив, що можуть бути різні об’єктивні ситуації.

“А ось повернути їх сюди, щоб, коли міністр оборони розповідає про те, що зніме бронь з усіх, хто не пов'язаний з оборонкою, щоб тоді й діти тут сиділи. Адже таким чином він знімає броню з наших з вами вчителів, лікарів та енергетиків”, — зауважив політик.

За його словами, якщо усі такі великі реформатори, то справді було б непогано, щоби всі повернули своїх родичів додому.

“Тому що, коли то брат, то сват, то кум, то син, то дочка перебувають за межами нашої країни, це виглядає, м'яко кажучи, дивно. Дивно, коли тут великі реформатори розповідають, як треба батьківщину любити іншим, як треба за неї воювати, як треба платити податки, як треба ходити в українські школи, як треба здобувати освіту в наших університетах, як потрібно лікуватися в українських лікарнях і поліклініках, а на їхні сім'ї це жодним чином не поширюється”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді думають про створення реєстру ухилянтів.