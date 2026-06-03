В Раде поставили жесткое условие по мобилизации: это не понравится многим

В Украине уже звучат предложения в принудительном порядке вернуть детей чиновников из-за границы. Предлагают закрепить это требование на законодательном уровне.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что это было его предложение.

"Если мои коллеги по парламенту, власть додумается о том, что давайте мы опустим мобилизационный возраст ниже, то я буду лично подавать правки, которые будут обязывать и народных депутатов, и министров, и всех других должностных лиц, действительно вернуть своих родных и близких на территорию нашей страны", — отметил нардеп.

Политик объяснил, что не сторонник заявления, что служить должны все. Объяснил, что могут быть разные объективные ситуации.

"А вот вернуть их сюда, чтобы когда министр обороны рассказывает о том, что снимет бронь со всех, кто не связан с оборонкой, чтобы тогда и дети здесь сидели. Ведь таким образом он снимает бронь с наших с вами учителей, врачей и энергетиков", — отметил политик.

По его словам, если все такие крупные реформаторы, то действительно было бы неплохо, если бы все вернули своих родственников домой.

"Потому что, когда то брат, то сват, то кум, то сын, то дочь находятся за пределами нашей страны, это выглядит, мягко говоря, странно. Странно, когда здесь большие реформаторы рассказывают, как надо родину любить другим, как надо за нее воевать, как надо платить налоги, как нужно ходить в украинские школы, как нужно получать образование в наших университетах, как нужно лечиться в украинских больницах и поликлиниках, а на их семьи это никак не распространяется”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде думают о создании реестра уклонистов.