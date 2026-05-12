В Раді поділилися інсайдом: про що насправді Умєров домовлявся в США

Днями секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров відвідав Сполучені Штати Америки. Повідомляли про плідні переговори з американською стороною та важливі домовленості. В Раді розповіли, чому насправді Умєрова могли відправити до Америки.

Народний депутат Дмитро Разумков припустив, що секретар РНБО літав до США, щоб не повертатися в Україну через скандали щодо нього та його ймовірної причетності до “плівок Міндіча”.

“Можливо, входять різні конспірологічні версії, що поїхав домовлятися, щоб його не наздоганяли. Але якщо ми говоримо про те, що стало офіційною заявою, то це "домовилися про те, що домовлятимемося про те, що колись, можливо, про щось і домовимося". Це розмова абсолютно ні про що”, — зазначив політик.

Однак вказав, що у результаті Росія отримала можливість провести парад. Народний депутат підкреслив, що загроза ударів по Червоній площі була 100%. І, на його думку, такий план існував.

“Американці виграли в цій грі і дали можливість кожній зі сторін (Україні та Росії, — ред.) відіграти свою партію. Путін провів свій парад без прильотів по території Росії. На мінімалках, але обов'язкову програму вони виконали. Для Зеленського це теж був вихід, тому що він сказав, що це відбувається на тлі пропозиції та прохання американців. Плюс обмін 1000 на 1000, який поки що не відбувся, але я сподіваюся, що це відбудеться”, — зазначив він.

За словами політика, обмін готувався з коліс, інакше він би відбувся відразу чи за кілька днів. А так, як він затягнувся, то швидше за все, цей процес був непрогнозований або не передбачуваний для тих, хто займається такими обмінами, пояснив політик.

