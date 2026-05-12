logo_ukra

BTC/USD

80533

ETH/USD

2273.16

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 В Раді поділилися інсайдом: про що насправді Умєров домовлявся в США
commentss НОВИНИ Всі новини

В Раді поділилися інсайдом: про що насправді Умєров домовлявся в США

Народний депутат Разумков розповів про справжню причину поїздки Умєрова до США

12 травня 2026, 17:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Днями секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров відвідав Сполучені Штати Америки. Повідомляли про плідні переговори з американською стороною та важливі домовленості. В Раді розповіли, чому насправді Умєрова могли відправити до Америки. 

В Раді поділилися інсайдом: про що насправді Умєров домовлявся в США

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков припустив, що секретар РНБО літав до США, щоб не повертатися в Україну через скандали щодо нього та його ймовірної причетності до “плівок Міндіча”. 

“Можливо, входять різні конспірологічні версії, що поїхав домовлятися, щоб його не наздоганяли. Але якщо ми говоримо про те, що стало офіційною заявою, то це "домовилися про те, що домовлятимемося про те, що колись, можливо, про щось і домовимося". Це розмова абсолютно ні про що”, — зазначив політик. 

Однак вказав, що у результаті Росія отримала можливість провести парад. Народний депутат підкреслив, що загроза ударів по Червоній площі була 100%. І, на його думку, такий план існував. 

“Американці виграли в цій грі і дали можливість кожній зі сторін (Україні та Росії, — ред.) відіграти свою партію. Путін провів свій парад без прильотів по території Росії. На мінімалках, але обов'язкову програму вони виконали. Для Зеленського це теж був вихід, тому що він сказав, що це відбувається на тлі пропозиції та прохання американців. Плюс обмін 1000 на 1000, який поки що не відбувся, але я сподіваюся, що це відбудеться”, — зазначив він. 

За словами політика, обмін готувався з коліс, інакше він би відбувся відразу чи за кілька днів. А так, як він затягнувся, то швидше за все, цей процес був непрогнозований або не передбачуваний для тих, хто займається такими обмінами, пояснив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи розкритикували Зеленського за “указ”.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=8eem9z0zjs4&t=328s
Теги:

Новини

Всі новини