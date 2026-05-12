В Раде поделились инсайдом: о чем на самом деле Умеров договаривался в США

На днях Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров посетил Соединенные Штаты Америки. Сообщали о плодотворных переговорах с американской стороной и важных договоренностях. В Раде рассказали, почему на самом деле Умерова могли отправить в Америку.

Народный депутат Дмитрий Разумков предположил, что секретарь СНБО летал в США, чтобы не возвращаться в Украину из-за скандалов с ним и его вероятной причастности к "пленкам Миндича".

"Возможно, входят разные конспирологические версии, что поехал договариваться, чтобы его не догоняли. Но если мы говорим о том, что стало официальным заявлением, то это "договорились о том, что будем договариваться о том, что когда-нибудь, возможно, о чем-то и договоримся". Это разговор совершенно ни о чем”, – отметил политик.

Однако указал, что в результате Россия получила возможность провести парад. Народный депутат подчеркнул, что угроза ударов по Красной площади была 100%. И, по его мнению, подобный план существовал.

"Американцы выиграли в этой игре и дали возможность каждой из сторон (Украине и России, — ред.) отыграть свою партию. Путин провел свой парад без прилетов по территории России. На минималках, но обязательную программу они выполнили. Для Зеленского это был выход, потому что он сказал, что это происходит на фоне предложения и просьбы американцев. Плюс обмен 1000 на 1000, который пока не состоялся, но я надеюсь, что это произойдет”, — сказал он.

По словам политика, обмен готовился с колес, иначе он произошел бы сразу или через несколько дней. А так, как он затянулся, скорее всего, этот процесс был непрогнозируемым или непредсказуемым для тех, кто занимается такими обменами, объяснил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы раскритиковали Зеленского за "указ".




