В Раде не скрывают обеспокоенность: какие решения могут готовить в Офисе президента

Вопросы проведения выборов в Украине активно обсуждают — народные депутаты нарабатывают соответствующий законопроект. Однако в Раде подчеркивают, при каком условии можно проводить выборы.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народная депутат Ирина Геращенко не исключает, что на днях в парламент внесут проект изменений в избирательное законодательство, над которыми активно работает парламентская рабочая группа.

"На ее заседании подчеркнула, что выборы должны состояться после завершения военного положения. Выразила серьезную обеспокоенность по поводу перспектив открытия тысяч спецучастков для голосования военных. В 2019 их было 85. Нынешняя линия фронта и количество военнослужащих ВСУ создает соблазн создать десятки тысяч закрытых участков. Это открывает идеальное поле для злоупотреблений и фальсификаций, о которых военные и не будут знать", — отметила она.

Также народная депутат подчеркнула, что на рабочей группе никогда не обсуждались никакие изменения в закон о референдуме.

"Уверена, что параллельный процесс давно продолжается в Офисе президента и именно его хотят легализовать через группу, которая работает достаточно профессионально и конструктивно. Сейчас нужно сосредоточиться на мире, а не на выборах. Выборы во время войны – это российский сценарий, чрезвычайно опасный для Украины", – подчеркнула политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что разработать костяк законопроекта о проведении выборов планируют в ближайшие недели. Речь идет, по его словам, о наработке дорожной карты по демократии. Выборы, как подчеркнули в Раде, должны пройти после остановки военных действий и после войны.



