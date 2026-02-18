В Раде не скрывают обеспокоенность: какие решения могут готовить в Офисе президента

Рубрики
Вопросы проведения выборов в Украине активно обсуждают — народные депутаты нарабатывают соответствующий законопроект. Однако в Раде подчеркивают, при каком условии можно проводить выборы.
Народная депутат Ирина Геращенко не исключает, что на днях в парламент внесут проект изменений в избирательное законодательство, над которыми активно работает парламентская рабочая группа.
Также народная депутат подчеркнула, что на рабочей группе никогда не обсуждались никакие изменения в закон о референдуме.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что разработать костяк законопроекта о проведении выборов планируют в ближайшие недели. Речь идет, по его словам, о наработке дорожной карты по демократии. Выборы, как подчеркнули в Раде, должны пройти после остановки военных действий и после войны.