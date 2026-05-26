Головна Новини Політика України 2026 В Раді натякнули на таємні домовленості у війні: чи порушить Росія "певні умови"
В Раді натякнули на таємні домовленості у війні: чи порушить Росія “певні умови”

Народний депутат Кучеренко розповів, що у війні в Україні є таємні домовленості

26 травня 2026, 19:58
Кречмаровская Наталия

Масований ракетно-дроновий обстріл Києва у ніч та під ранок 24 травня завдав чимало руйнувань. Є загиблі та понад 90 постраждалих. Також, за даними президента України Володимира Зеленського три російські ракети було запущено проти обʼєкта водопостачання.

В офіційних зведеннях не уточнювалося, що саме за об’єкт, однак в мережі говорили, що під ударом опинилася Бортницька станція аерації. Українці почали цікавитися, якщо ворог продовжить удари по Україні, то чи витримають об’єкти критичної, транспортної інфраструктури тощо. Особливо це загрозливо на тлі погроз МЗС РФ про початок послідовного завдання системних ударів по підприємствах українського ВПК у Києві.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що це не варто поширювати паніку — наслідки ударів уже бачили. При цьому він зазначив, що  війна йде за “певними правилами”. 

“Хай там як, є певні червоні лінії і є така домовленість, між великими країнами, важливими. Є вимога дотримуватися цих умов. Чи переступлять (цю межу, — ред.), чи ні — побачимо”, — зауважив він не розповідаючи деталей. 

Щодо зруйнованого ТЦ в Києві, то за його словами, це безумовно погано, але не катастрофа. 

Зазначимо, нардеп Кучеренко раніше зазначав, що певний час діяли таємні домовленості не бити по об’єктах енергетики.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що РФ з початку повномасштабного вторгнення неодноразово вдавалася до ядерного шантажу. Загрози щодо тактичної ядерної зброї лунають під час складних моментів на фронті або у відповідь на західну допомогу Україні. ШІ спрогнозував, чи застосує Путін ядерку по Києву.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=H43gld-stOk&t=267s
