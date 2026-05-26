В Раде намекнули на тайные договоренности в войне: нарушит ли Россия "определенные условия"

Массированный ракетно-дроновый обстрел Киева в ночь и под утро 24 мая нанес немало разрушений. Есть погибшие и более 90 пострадавших. Также, по данным президента Украины Владимира Зеленского, три российские ракеты были запущены против объекта водоснабжения.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В официальных сводках не уточнялось, что именно за объект, однако в сети говорили, что под ударом оказалась Бортницкая станция аэрации. Украинцы начали интересоваться, если враг продолжит удары по Украине, выдержат ли объекты критической, транспортной инфраструктуры и т.д. Особенно это угрожающе на фоне угроз МИД РФ о начале последовательного нанесения системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что это не стоит распространять панику — последствия ударов уже видели. При этом отметил, что война идет по "определенным правилам".

"Как бы то ни было, есть определенные красные линии и есть такая договоренность, между большими странами, важными. Есть требование соблюдать эти условия. Переступят ли (эту границу, — ред.), или нет — увидим", — отметил он не рассказывая деталей.

Что касается разрушенного ТЦ в Киеве, то, по его словам, это безусловно плохо, но не катастрофа.

Отметим, нардеп Кучеренко ранее отмечал, что какое-то время действовали тайные договоренности не бить по объектам энергетики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что РФ с начала полномасштабного вторжения неоднократно прибегала к ядерному шантажу. Угрозы тактического ядерного оружия раздаются во время сложных моментов на фронте или в ответ на западную помощь Украине. ИИ спрогнозировал, применит ли Путин ядерку по Киеву.