В Раде намекнули на тайные договоренности в войне: нарушит ли Россия "определенные условия"

Кречмаровская Наталия
Массированный ракетно-дроновый обстрел Киева в ночь и под утро 24 мая нанес немало разрушений. Есть погибшие и более 90 пострадавших. Также, по данным президента Украины Владимира Зеленского, три российские ракеты были запущены против объекта водоснабжения.
Война в Украине.
В официальных сводках не уточнялось, что именно за объект, однако в сети говорили, что под ударом оказалась Бортницкая станция аэрации. Украинцы начали интересоваться, если враг продолжит удары по Украине, выдержат ли объекты критической, транспортной инфраструктуры и т.д. Особенно это угрожающе на фоне угроз МИД РФ о начале последовательного нанесения системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве.
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что это не стоит распространять панику — последствия ударов уже видели. При этом отметил, что война идет по "определенным правилам".
Что касается разрушенного ТЦ в Киеве, то, по его словам, это безусловно плохо, но не катастрофа.
Отметим, нардеп Кучеренко ранее отмечал, что какое-то время действовали тайные договоренности не бить по объектам энергетики.
