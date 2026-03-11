В Раді лунають тривожні новини: які зміни готують для українців

Рубрики
У Верховній Раді у вівторок провалили голосування за оподаткування цифрових платформ. Однак Кабмін все ж має намір дотиснути голосування і не тільки за це нововведення.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що вчора, після чергового провалу чергових двох ініціатив Кабміну, зібрали представників фракцій разом з Головою Парламенту та урядовцями. Від Кабміну, за його словами, був Міністр фінансів Марченко та віце-прем'єр Качка.
Також, за словами нардепа, урядовці повідомили, що зараз будуть подавати від Уряду той самий “One big beautiful bill” де буде:
і впровадження ПДВ для ФОПів,
і скасування пільги на посилки менше ніж 150 євро,
і впровадження підвищеного військового збору 5% після війни,
ну і оподаткування цифрових платформ.
За його словами, урядовці та деякі представники “Слуги народу” активно поширюють тезу серед партнерів, що це НАБУ та САП винні, що Рада не працює.
