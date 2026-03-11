В Раді лунають тривожні новини: які зміни готують для українців

У Верховній Раді у вівторок провалили голосування за оподаткування цифрових платформ. Однак Кабмін все ж має намір дотиснути голосування і не тільки за це нововведення.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що вчора, після чергового провалу чергових двох ініціатив Кабміну, зібрали представників фракцій разом з Головою Парламенту та урядовцями. Від Кабміну, за його словами, був Міністр фінансів Марченко та віце-прем'єр Качка.

“Ну і після раунду палких перемовин на тему “Та як ви взагалі такі зобовʼязання могли підписати”, той самий Марченко чесно визнав, що перемовини велись якраз під час “МіндічГейту” і Уряд був в максимально слабкій позиції та боявся щось відстоювати. Тож погодились на все. А далі вже не могли “зістрибнути” з того, що підписали у staff level agreement. Що і треба було довести…”, — розповів політик.

Також, за словами нардепа, урядовці повідомили, що зараз будуть подавати від Уряду той самий “One big beautiful bill” де буде:

і впровадження ПДВ для ФОПів,

і скасування пільги на посилки менше ніж 150 євро,

і впровадження підвищеного військового збору 5% після війни,

ну і оподаткування цифрових платформ.

“Тож можемо тут “подякувати” нашому Уряду, зокрема Премʼєру, яка спочатку закривала очі на всю корупцію в Енергоатомі, а потім налякані скандалом, здали одразу всі позиції. І чому б після цього вони не можуть зібрати голоси у депутатів? Навіть не уявляю”, — зіронізував народний депутат.

За його словами, урядовці та деякі представники “Слуги народу” активно поширюють тезу серед партнерів, що це НАБУ та САП винні, що Рада не працює.

