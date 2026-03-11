В Раде раздаются тревожные новости: какие изменения готовят для украинцев

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде во вторник провалили голосование за налогообложение цифровых платформ. Однако Кабмин все же намерен дожать голосование и не только за это новшество.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что вчера после очередного провала очередных двух инициатив Кабмина собрали представителей фракций вместе с Председателем Парламента и чиновниками. От Кабмина, по его словам, был Министр финансов Марченко и вице-премьер Качка.
Также, по словам нардепа, чиновники сообщили, что сейчас будут подавать от Правительства тот же “One big beautiful bill” где будет:
и внедрение НДС для ФЛП,
и отмена льготы на посылки менее 150 евро,
и внедрение повышенного военного сбора 5% после войны,
ну и налогообложение цифровых платформ.
По его словам, чиновники и некоторые представители "Слуги народа" активно распространяют тезис среди партнеров, что это НАБУ и САП должны, что Рада не работает.
