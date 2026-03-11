В Раде раздаются тревожные новости: какие изменения готовят для украинцев

В Верховной Раде во вторник провалили голосование за налогообложение цифровых платформ. Однако Кабмин все же намерен дожать голосование и не только за это новшество.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что вчера после очередного провала очередных двух инициатив Кабмина собрали представителей фракций вместе с Председателем Парламента и чиновниками. От Кабмина, по его словам, был Министр финансов Марченко и вице-премьер Качка.

"Ну и после раунда горячих переговоров на тему "Да как вы вообще такие обязательства могли подписать", тот же Марченко честно признал, что переговоры велись как раз во время "МиндичГейта" и Правительство было в максимально слабой позиции и боялось что-то отстаивать. Так что согласились на все. А дальше уже не могли спрыгнуть с того, что подписали в staff level agreement. Что и нужно было доказать…”, — рассказал политик.

Также, по словам нардепа, чиновники сообщили, что сейчас будут подавать от Правительства тот же “One big beautiful bill” где будет:

и внедрение НДС для ФЛП,

и отмена льготы на посылки менее 150 евро,

и внедрение повышенного военного сбора 5% после войны,

ну и налогообложение цифровых платформ.

"Поэтому можем здесь "поблагодарить" наше Правительство, в частности Премьеру, которая сначала закрывала глаза на всю коррупцию в Энергоатоме, а потом напуганные скандалом, сдали сразу все позиции. И почему бы после этого они не могут собрать голоса у депутатов? Даже не представляю", — сказал народный депутат.

По его словам, чиновники и некоторые представители "Слуги народа" активно распространяют тезис среди партнеров, что это НАБУ и САП должны, что Рада не работает.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде эмоционально отреагировали на скандал с Monobank.