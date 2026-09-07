В Раді хапаються за голову: яку правду приховує Зеленський

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Кречмаровская Наталия
Україна опинилася у непростій ситуації — діра в бюджеті на оборону шокує, а партнери не поспішають із допомогою, закликаючи виконати певні умови.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що гроші партнерів не допоможуть, якщо тут нікому буде платити податки.
Політик зазначив, що за словами Президента, Верховна Рада провалила законопроєкти, від яких залежить 4 мільярди доларів міжнародного фінансування. Але, наголосив нардеп, він забув уточнити, які саме це проєкти, і до чого б вони призвели.
Ідеться, пояснив політик, про рішення, які ще більше вдарили б по українському бізнесу, знищили б ФОПів і підняли б ціну товарів на 30%. При цьому, наголосив він, законопроєкти, які реально допомогли б підприємствам відновитися після російських ударів, Верховна Рада досі не розглянула.
Разумков підкреслив, що, підписуючи кожне зобов'язання, треба розуміти, якою буде ціна цього рішення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді відбувається в Раді.