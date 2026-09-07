В Раді хапаються за голову: яку правду приховує Зеленський

Україна опинилася у непростій ситуації — діра в бюджеті на оборону шокує, а партнери не поспішають із допомогою, закликаючи виконати певні умови.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков переконаний, що гроші партнерів не допоможуть, якщо тут нікому буде платити податки.

Політик зазначив, що за словами Президента, Верховна Рада провалила законопроєкти, від яких залежить 4 мільярди доларів міжнародного фінансування. Але, наголосив нардеп, він забув уточнити, які саме це проєкти, і до чого б вони призвели.

Ідеться, пояснив політик, про рішення, які ще більше вдарили б по українському бізнесу, знищили б ФОПів і підняли б ціну товарів на 30%. При цьому, наголосив він, законопроєкти, які реально допомогли б підприємствам відновитися після російських ударів, Верховна Рада досі не розглянула.

“Україні дійсно потрібні кошти. Але міжнародна допомога не повинна означати, що заради чергового траншу ми готові погоджуватися на будь-які умови, не думаючи, що буде з країною завтра! Бо головне для нас зберегти людей. Саме наші громадяни, український бізнес, військові, волонтери та всі, хто залишився і працював у країні, допомогли державі вистояти тоді, коли багато хто не вірив, що ми протримаємося хоч кілька днів. І нам потрібно, щоб наші люди залишалися в країні, продовжували працювати, платити податки, тримати економіку”, — переконаний політик.

Разумков підкреслив, що, підписуючи кожне зобов'язання, треба розуміти, якою буде ціна цього рішення.

“У нас уже були уроки в історії. Свого часу ми теж за вимогою, заради газу, відмовилися від ядерного потенціалу, ракет і озброєння, не думаючи, що частина цієї зброї колись буде використана проти нас”, — підсумував парламентар.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що насправді відбувається в Раді.



