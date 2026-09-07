В Раде хватаются за голову: какую правду скрывает Зеленский

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Кречмаровская Наталия
Украина оказалась в непростой ситуации – дыра в бюджете на оборону шокирует, а партнеры не спешат с помощью, призывая выполнить определенные условия.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что деньги партнеров не помогут, если здесь некому будет платить налоги.
Политик отметил, что, по словам Президента, Верховная Рада провалила законопроекты, от которых зависит 4 миллиарда долларов международного финансирования. Но, подчеркнул нардеп, он забыл уточнить, какие именно это проекты, и к чему они бы привели.
Речь идет, пояснил политик, о решениях, которые еще больше ударили бы по украинскому бизнесу, уничтожили бы ФЛП и подняли цену товаров на 30%. При этом, подчеркнул он, законопроекты, которые реально помогли бы предприятиям восстановиться после российских ударов, Верховная Рада до сих пор не рассмотрела.
Разумков подчеркнул, что, подписывая каждое обязательство, следует понимать, какой будет цена этого решения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле происходит в Раде.