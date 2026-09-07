В Раде хватаются за голову: какую правду скрывает Зеленский

Украина оказалась в непростой ситуации – дыра в бюджете на оборону шокирует, а партнеры не спешат с помощью, призывая выполнить определенные условия.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков убежден, что деньги партнеров не помогут, если здесь некому будет платить налоги.

Политик отметил, что, по словам Президента, Верховная Рада провалила законопроекты, от которых зависит 4 миллиарда долларов международного финансирования. Но, подчеркнул нардеп, он забыл уточнить, какие именно это проекты, и к чему они бы привели.

Речь идет, пояснил политик, о решениях, которые еще больше ударили бы по украинскому бизнесу, уничтожили бы ФЛП и подняли цену товаров на 30%. При этом, подчеркнул он, законопроекты, которые реально помогли бы предприятиям восстановиться после российских ударов, Верховная Рада до сих пор не рассмотрела.

"Украине действительно нужны средства. Но международная помощь не должна означать, что ради очередного транша мы готовы соглашаться на любые условия, не думая, что будет со страной завтра! Потому что главное для нас сохранить людей. Именно наши граждане, украинский бизнес, военные, волонтеры и все, кто остался и работал в стране, помогли государству в стране, помогли государству в хоть несколько дней. И нам нужно, чтобы наши люди оставались в стране, продолжали работать, платить налоги, удерживать экономику”, — убежден политик.

Разумков подчеркнул, что, подписывая каждое обязательство, следует понимать, какой будет цена этого решения.

"У нас уже были уроки в истории. В свое время мы тоже по требованию ради газа отказались от ядерного потенциала, ракет и вооружения, не думая, что часть этого оружия когда-нибудь будет использована против нас", — подытожил парламентарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на самом деле происходит в Раде.



