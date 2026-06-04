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В Раді хапаються за голову: на кожного українця вже припадає понад 8 тисяч доларів державного боргу

Народний депутат Разумков розповів про масштаби боргу України

4 червня 2026, 18:04
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Кречмаровская Наталия

У Верховній Раді розповіли про розмір державного боргу України. У перерахунку на кожного українця припадає вже понад 8 тисяч доларів. 

В Раді хапаються за голову: на кожного українця вже припадає понад 8 тисяч доларів державного боргу

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що країна в колосальних боргах. За його словами, державний борг України вже перевищив 101% ВВП і сягнув понад 9 трильйонів гривень. 

“Тобто держава сьогодні винна більше, ніж виробляє за рік усіх товарів і послуг”, — підкреслив нардеп.

Політик пояснив, що в умовах мирного часу для країни це означало б дефолт і економічну катастрофу. Він зазначив, що з перших місяців великої війни нардепи попереджали про загрози і закликали Мінфін шукати рішення, проводити переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу поки ситуація не стала критичною. Але, за його словами, влада удавала, що проблеми не існує. І от дочекалися наслідків, підкреслив політик. 

“За нашими розрахунками, на кожного українця вже припадає понад 8 тисяч доларів державного боргу. Для влади та її друзів це дрібниця. А для більшості українських родин — непідйомна сума. Через некомпетентність і байдужість влади цей борг ляже на плечі не одного покоління”, — наголосив народний депутат.

Політик підсумував, що замість стратегії розвитку економіки влада живе за принципом “протриматися сьогодні, щоб завтра ще заробити собі у кишені”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розслідування масштабної корупційної схеми в Україні вразило і політиків, і пересічних громадян. Уже оголошено підозри фігурантам справ та обрано запобіжні заходи, і постійно спливають нові й нові подробиці.

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Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4854
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