В Раді хапаються за голову: на кожного українця вже припадає понад 8 тисяч доларів державного боргу

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Кречмаровская Наталия
У Верховній Раді розповіли про розмір державного боргу України. У перерахунку на кожного українця припадає вже понад 8 тисяч доларів.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що країна в колосальних боргах. За його словами, державний борг України вже перевищив 101% ВВП і сягнув понад 9 трильйонів гривень.
Політик пояснив, що в умовах мирного часу для країни це означало б дефолт і економічну катастрофу. Він зазначив, що з перших місяців великої війни нардепи попереджали про загрози і закликали Мінфін шукати рішення, проводити переговори з кредиторами про реструктуризацію боргу поки ситуація не стала критичною. Але, за його словами, влада удавала, що проблеми не існує. І от дочекалися наслідків, підкреслив політик.
Політик підсумував, що замість стратегії розвитку економіки влада живе за принципом “протриматися сьогодні, щоб завтра ще заробити собі у кишені”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розслідування масштабної корупційної схеми в Україні вразило і політиків, і пересічних громадян. Уже оголошено підозри фігурантам справ та обрано запобіжні заходи, і постійно спливають нові й нові подробиці.
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