В Раде хватаются за голову: на каждого украинца приходится более 8 тысяч долларов государственного долга

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Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде рассказали о размере государственного долга Украины. В пересчете на каждого украинца приходится уже более 8 тысяч долларов.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что страна в колоссальных долгах. По его словам, государственный долг Украины уже превысил 101% ВВП и достиг более 9 триллионов гривен.
Политик объяснил, что в условиях мирного времени для страны это означало бы дефолт и экономическую катастрофу. Он отметил, что с первых месяцев великой войны нардепы предупреждали об угрозах и призвали Минфин искать решение, проводить переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, пока ситуация не стала критической. Но, по его словам, власти делали вид, что проблемы не существует. И вот дождались последствий, подчеркнул политик.
Политик подытожил, что вместо стратегии развития экономики власти живут по принципу "продержаться сегодня, чтобы завтра еще заработать себе в кармане".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что расследование масштабной коррупционной схемы в Украине поразило и политиков, и рядовых граждан. Уже объявлены подозрения фигурантам дел и избраны меры предосторожности, и постоянно всплывают новые и новые подробности.
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