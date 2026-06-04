В Раде хватаются за голову: на каждого украинца приходится более 8 тысяч долларов государственного долга

В Верховной Раде рассказали о размере государственного долга Украины. В пересчете на каждого украинца приходится уже более 8 тысяч долларов.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что страна в колоссальных долгах. По его словам, государственный долг Украины уже превысил 101% ВВП и достиг более 9 триллионов гривен.

"То есть государство сегодня должно больше, чем производит за год всех товаров и услуг", — подчеркнул нардеп.

Политик объяснил, что в условиях мирного времени для страны это означало бы дефолт и экономическую катастрофу. Он отметил, что с первых месяцев великой войны нардепы предупреждали об угрозах и призвали Минфин искать решение, проводить переговоры с кредиторами о реструктуризации долга, пока ситуация не стала критической. Но, по его словам, власти делали вид, что проблемы не существует. И вот дождались последствий, подчеркнул политик.

"По нашим расчетам, на каждого украинца уже приходится более 8 тысяч долларов государственного долга. Для власти и ее друзей это мелочь. А для большинства украинских семей — неподъемная сумма. Из-за некомпетентности и безразличия власти этот долг ляжет на плечи не одного поколения", — подчеркнул народный депутат.

Политик подытожил, что вместо стратегии развития экономики власти живут по принципу "продержаться сегодня, чтобы завтра еще заработать себе в кармане".

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