В Раді хапаються за голову: на частину українців чекає дуже непроста доля

Українців закликають вже починати підготовку до наступної зими — для мешканців багатоквартирних будинків створили спеціальні програми допомоги. Однак в Раді зазначають, що ними можуть скористатися не всі.

Верховна Рада.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що в багатоквартирних будинках, в яких немає ОСББ чи ЖБК, шансів отримати хоч якусь державну чи місцеву підтримку на підготовку до зими практично немає. За його словами — причина в урядовій політиці та політиці великих міст, які виділяють велику бюджетну підтримку лише осбб-шним будинкам. І це, за його словами, очевидно.

“Мені дуже набридло говорити про це очевидне викривлення так званої “житлової реформи” — це дуже непроста та нетривіальна дискусія. Причому у владі в принципі нема з ким дискутувати на цю тему — вони просто катастрофічно далекі від розуміння цієї проблеми. Просто констатую — в результаті ганебних реформ останніх десяти років шанси отримати бюджетні гроші є лише у відносно “заможних” будинків. “Бідні” будинки таких шансів не мають в принципі — тому мешканців цих будинків чекає дуже непроста доля, на жаль”, — пояснив політик.

За його словами, саме для цього придуманий викривлений та відверто корупційний механізм “софінансування” як ключовий критерій.

“Гарантую вам що цього року завдяки цьому “ноу-хау” в тому ж самому Києві коштом нашого спільного міського бюджету буде профінансовано 90 відсотків (!!!) цілої низки коштовних проєктів для елітних ЖК — спробуємо потім дізнатися імена бенефіціарів цієї “роздачі”, — зазначив політик.

Нардеп пояснив, що подальший розподіл житлового фонду та диференціація рівня життя в ньому для різних категорій населення буде лише поглиблюватися. Він переконаний, що без кардинальних змін неминуче виникнуть сучасні “гетто” із застарілих будинків.

“Соціальна країна” під управлінням так званих "лібертаріанців" гарантовано доведе цю ситуацію до глибокої прірви — тенденцій на покращення поки не бачу і розмовляти у владі на цю тему нема з ким. Тим не менш закликаю: якщо є можливість — намагайтеся створювати ОСББ”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про тарифи на газ.