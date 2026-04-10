В Раде хватаются за голову: часть украинцев ждет очень непростая судьба

Украинцев призывают уже начинать подготовку к следующей зиме – для жителей многоквартирных домов создали специальные программы помощи. Однако в Раде отмечают, что ими могут воспользоваться не все.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что в многоквартирных домах, в которых нет ОСМД или ЖСК, шансов получить хоть какую-то государственную или местную поддержку на подготовку к зиме практически нет. По его словам – причина в правительственной политике и политике крупных городов, которые выделяют большую бюджетную поддержку только осбб-шным домам. И это, по его словам, очевидно.

"Мне очень надоело говорить об этом очевидном искажении так называемой "жилищной реформы" — это очень непростая и нетривиальная дискуссия. Причем во власти в принципе не с кем дискутировать на эту тему — они просто катастрофически далеки от понимания этой проблемы. Просто констатирую — в результате позорных реформ последних десяти лет шансы получить бюджетные деньги есть только у относительно богатых домов. "Бедные" дома таких шансов не имеют в принципе – поэтому жителей этих домов ждет очень непростая судьба, к сожалению", — объяснил политик.

По его словам, именно для этого придуман искаженный и откровенно коррупционный механизм "софинансирования" как ключевой критерий.

"Гарантирую вам что в этом году благодаря этому "ноу-хау" в том же Киеве за счет нашего общего городского бюджета будет профинансировано 90 процентов (!!!) целого ряда дорогих проектов для элитных ЖК — попытаемся потом узнать имена бенефициаров этой "раздачи", — отметил политик.

Нардеп пояснил, что дальнейшее распределение жилищного фонда и дифференциация уровня жизни в нем для разных категорий населения будут только углубляться. Он убежден, что без кардинальных изменений неизбежно возникнут современные "гетто" из устаревших домов.

"Социальная страна" под управлением так называемых "либертарианцев" гарантированно доведет эту ситуацию до глубокой пропасти — тенденций на улучшение пока не вижу и разговаривать во власти на эту тему не с кем. Тем не менее призываю: если есть возможность – пытайтесь создавать ОСМД”, — подытожил политик.

