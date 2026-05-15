В Раді хапаються за голову: хто та як насправді керував Україною

Колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з можливістю вийти із СІЗО під заставу.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко через призму ситуації з Єрмаком вказав на проблеми в керуванні країною. Зауважив, що сьогоднішню ніч колишній керівник Офісу президента провів в СІЗО.

“Я все-таки думаю, що його не залишать і зберуть сьогодні-завтра суму на заставу, після чого він вийде (станом на 15:00 ЗМІ писали, що за Єрмака внесли всю заставу, — ред.) Але хотів би поговорити більше про філософське. Про керівництво країни. І про ті навички, які є у цієї групи людей, яку НАБУ називає організованою злочинною групою, яка по суті захопила владу в нашій країні”, зауважив народний депутат.

За його словами, можна все говорити — що треба підняти пенсії, побудувати дороги — це абстрактні ідеали, але, підкреслив, що люди, зазвичай, піклуються і переживають за себе. І з огляду на це, зазначив політик, примітні дві речі.

Перша — це ситуація з будинками. Нардеп зауважив, що за 5 років будівництва будинків і вони навіть не закінченні ззовні.

“Це як? Що ви робили з цими будинками?”, — акцентував парламентар.

Друга — це СІЗО.

“Тебе саджають в тюрму, це зрозуміло одразу. Тобто, все що ти мав зробити — це знайти гроші на заставу. Андрій Єрмак знає всіх людей в цій країні, у кого є гроші. Підготуватись, щоб в моменті оголошення застави гроші вже заходили на рахунки”, — пояснив політик.

При цьому, за словами народного депутата, вони навіть цього зробить не можуть. Вже не кажучи про адвоката, якого вони найняли, — він навіть не знав, що Єрмак не був депутатом.

“І ось це все говорить про те, що якщо люди не можуть зробити якісь банальні речі про себе, то як вони можуть щось робити для країни? Уявіть собі рівень керованості країни. Про що ми говоримо?”, — підкреслив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, за словами нардепів, міг впливати на Єрмака.



