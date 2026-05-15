В Раде хватаются за голову: кто и как на самом деле руководил Украиной

Бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку суд избрал меру пресечения содержание под стражей с возможностью выйти из СИЗО под залог.

Народный депутат Алексей Гончаренко через призму ситуации с Ермаком указал на проблемы в управлении страной. Заметил, что сегодняшнюю ночь бывший руководитель Офиса президента провел в СИЗО.

“Я все-таки думаю, что его не оставят и соберут сегодня-завтра сумму на залог, после чего он выйдет (по состоянию на 15:00 СМИ писали, что за Ермака внесли весь залог, – ред.). Но хотел бы поговорить больше о философском. О руководстве страны. И о тех навыках, которые есть у этой группы людей, которую НАБУ называет организованной преступной группой, которая, по сути, захватила власть в нашей стране”, отметил народный депутат.

По его словам, можно все говорить – что нужно поднять пенсии, построить дороги – это абстрактные идеалы, но, подчеркнул, что люди, как правило, заботятся и переживают за себя. И учитывая это, отметил политик, примечательны две вещи.

Первая – это ситуация с домами. Нардеп отметил, что за 5 лет строительство домов и они даже не закончены извне.

"Это как? Что вы делали с этими домами?", — подчеркнул парламентарий.

Вторая – это СИЗО.

"Тебя сажают в тюрьму, это понятно сразу. То есть, все, что ты должен сделать — это найти деньги на залог. Андрей Ермак знает всех людей в этой стране, у кого есть деньги. Подготовиться, чтобы в момент объявления залога деньги уже заходили на счета", — пояснил политик.

При этом, по словам народного депутата, они даже этого сделать не могут. Уже не говоря об адвокате, которого они наняли, он даже не знал, что Ермак не был депутатом.

"И вот это все говорит о том, что если люди не могут сделать какие-нибудь банальные вещи о себе, то как они могут что-то делать для страны? Представьте себе уровень управляемости страны. О чем мы говорим?", — подчеркнул политик.

