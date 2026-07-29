В Раді хапаються за голову: “це вже виглядає як бандитизм”

Під час виїзного засідання ТСК у Горішніх Плавнях комісія заслухала свідчення про смерті людей у ТЦК, викрадення, погрози зброєю та мобілізацію очевидно непридатних громадян.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що є випадки і смерті людей при мобілізації, а також викрадення, мобілізацію непридатних людей тощо.

“Не те що навіть межує з бандитизмом, а це вже виглядає як бандитизм” прокоментував ситуацію голова ТСК Олексій Гончаренко, повідомляють “Новини.лайв”.

За його словами, система ТЦК “прогнила” і потребує кардинальних змін, оскільки нині не лише не приносить користі війську, а й становить пряму загрозу суспільству.

Зазначається, що раніше ТСК вдалося домогтися використання бодікамер, збереження фото- й відеоматеріалів та усунення окремих військовослужбовців.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що реформа, яку обіцяло Міністерство оборони України при міністрі Михайлі Федорові, так і не відбулася. А в Раді вказують на кричущі порушення військовослужбовців ТЦК.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що лише близько 39% працівників територіальних центрів комплектування мають бойовий досвід, тоді як решта ніколи не служили у бойових підрозділах. Разумков нагадав, що раніше представники влади, зокрема президент, заявляли про необхідність комплектувати ТЦК переважно військовими, які пройшли фронт.

За словами депутата, ці обіцянки не були виконані. Політик також розкритикував методи роботи окремих працівників ТЦК. Він заявив про випадки насильства, незаконного застосування сили та корупційних зловживань, а також послався на повідомлення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про окремі інциденти у територіальних центрах комплектування.