В Раде хватаются за голову: "это уже выглядит как бандитизм"

Во время выездного заседания ВСК в Горишних Плавнях комиссия заслушала свидетельства о смерти людей в ТЦК, похищении, угрозах оружия и мобилизации очевидно непригодных граждан.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что есть случаи и смерти людей при мобилизации, а также похищение, мобилизацию непригодных людей.

"Не то что даже граничит с бандитизмом, а это уже выглядит как бандитизм", прокомментировал ситуацию глава ВСК Алексей Гончаренко, сообщают "Новости.лайв".

По его словам, система ТЦК "прогнила" и требует кардинальных изменений, поскольку ныне не только не приносит пользы войску, но и представляет прямую угрозу обществу.

Отмечается, что ранее ВСК удалось добиться использования бодикамер, сохранения фото- и видеоматериалов и устранения отдельных военнослужащих.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что реформа, которую обещало Министерство обороны Украины при министре Михаиле Федоре, так и не состоялась. А в Раде указывают на вопиющие нарушения военнослужащих ТЦК.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что только около 39% работников территориальных центров комплектования имеют боевой опыт, в то время как остальные никогда не служили в боевых подразделениях. Разумков напомнил, что ранее представители власти, в частности президент, заявляли о необходимости комплектовать ТЦК преимущественно прошедшими фронт военными.

По словам депутата, эти обещания не были исполнены. Политик также подверг критике методы работы отдельных работников ТЦК. Он заявил о случаях насилия, незаконного применения силы и коррупционных злоупотреблений, а также сослался на уведомление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека об отдельных инцидентах в территориальных центрах комплектования.