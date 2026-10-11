В Раде бьют тревогу: это приведет к уничтожению Украины как государства

Решения президента США Дональда Трампа по соглашению с РФ и подробности переговоров украинской делегации с американцами вызвали множество вопросов. Однако дали и определенные понимания.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход отметила, что у каждого свои интересы. В Америке — цены на горючее и собственные выборы. В России – деньги, время и возможность продолжать войну, отметила она. А у Украины — люди, которые погибают каждый день, и нежелание делать непопулярные шаги.

По ее словам, можно сколь угодно возмущаться решениями Трампа. Однако, подчеркнула, что давно пора понять: никто не обязан ставить украинские интересы выше собственных.

"Это должны делать мы сами. Я надеюсь, что у нас появится особый вид политического движения — ПРОУКРАИНСКИЙ!", — отметила политик.

По ее мнению, достаточно ориентироваться на проамериканское, пророссийское, проевропейское движение, ведь ни в одном из них нет интересов украинского народа.

“Импотентность парламента на фоне всех этих событий, нежелание хоть что-то делать для окончания войны, больше, контролируемость с держанием на крючке разными правоохранительными органами, отсутствие проукраинской народной позиции, нехватка смелости и принятия решений, ведущих к уничтожению украинской экономики и народа в целом, — все это приведет к уничтожению Украины как государства, если хотя бы часть коллег не проснется и не поймет, что пора взять переговорный процесс в свои руки”, — подчеркнула народная депутат.

Политик считает, что переговоры не равны измене, а готовность искать дипломатическое решение не означает капитуляцию.

"Напротив — государство, которое хочет сохранить людей, нацию и государственность, обязано искать выход из войны. Потому что война — путь в никуда", — подчеркнула она.

Нардепка уверена, что мир нельзя строить на слепой вере в обещания. И, по ее словам, нет партнерства там, где "грязную работу выполняет и жизнь отдает только Украина". Также, отметила политик, нельзя требовать от украинцев бесконечно платить жизнями за отсутствие четкой стратегии и реальных шагов.

"Нам нужны переговоры — с врагом напрямую, не через посредников, а с ними. И мы должны выторговать каждый пункт мирного соглашения с выгодой для Украины. Нам нужна власть понимающая: ее главная задача — не удержаться у власти, а защитить государство и его граждан. Украине нужен мирный пиар. Украине нужен план завершения войны, учитывая реалии на земле!”, — подчеркнула Скороход.

Нардепка отметила, что необходимо определить конкретные условия, ответственные за результат и гарантии того, что война не начнется снова.

"Потому что договариваться об Украине без Украины нельзя, но и прикрываться Украиной, не имея реалистичного плана ее будущего — тоже. Война должна закончиться, иначе закончится Украина и украинцы", — резюмировала политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, Украину ведут к капитуляции.