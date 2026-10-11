В Раде бьют тревогу: это приведет к уничтожению Украины как государства

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Сергій Кречмаровський
Решения президента США Дональда Трампа по соглашению с РФ и подробности переговоров украинской делегации с американцами вызвали множество вопросов. Однако дали и определенные понимания.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход отметила, что у каждого свои интересы. В Америке — цены на горючее и собственные выборы. В России – деньги, время и возможность продолжать войну, отметила она. А у Украины — люди, которые погибают каждый день, и нежелание делать непопулярные шаги.
По ее словам, можно сколь угодно возмущаться решениями Трампа. Однако, подчеркнула, что давно пора понять: никто не обязан ставить украинские интересы выше собственных.
По ее мнению, достаточно ориентироваться на проамериканское, пророссийское, проевропейское движение, ведь ни в одном из них нет интересов украинского народа.
Политик считает, что переговоры не равны измене, а готовность искать дипломатическое решение не означает капитуляцию.
Нардепка уверена, что мир нельзя строить на слепой вере в обещания. И, по ее словам, нет партнерства там, где "грязную работу выполняет и жизнь отдает только Украина". Также, отметила политик, нельзя требовать от украинцев бесконечно платить жизнями за отсутствие четкой стратегии и реальных шагов.
Нардепка отметила, что необходимо определить конкретные условия, ответственные за результат и гарантии того, что война не начнется снова.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, Украину ведут к капитуляции.