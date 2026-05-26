В Ізраїлі засудили перепоховання голови ОУН Мельника: в Україні відреагували

Slava Kot
Перепоховання голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника на Національному військовому меморіальному кладовищі в Україні спричинило різку реакцію Ізраїлю та меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем". У Тель-Авіві заявили, що державні почесті для діяча, якого вважають пов’язаним зі співпрацею з нацистами, викликають "серйозну стурбованість".
Андрій Мельник. Фото з відкритих джерел
Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало перепоховання Андрія Мельника.
Схожу позицію оприлюднив і комплекс "Яд Вашем". У заяві йдеться, що вшанування лідера ОУН підриває моральні принципи, на яких базується пам’ять про Голокост.
Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані зазначав, що окремі представники "мельниківського" крила ОУН справді служили в допоміжній поліції під час німецької окупації, а деякі підрозділи могли бути причетними до антиєврейських акцій. Однак історик зауважує, що це не стосується самої організації ОУН.
Рішення про перепоховання останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник Кабінет міністрів України ухвалив у травні 2026 року. Після ексгумації в Люксембурзі прах перевезли до Києва, де відбулося прощання в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. 25 травня Мельника урочисто перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.
