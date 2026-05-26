В Ізраїлі засудили перепоховання голови ОУН Мельника: в Україні відреагували

Перепоховання голови Організації українських націоналістів Андрія Мельника на Національному військовому меморіальному кладовищі в Україні спричинило різку реакцію Ізраїлю та меморіального комплексу Голокосту "Яд Вашем". У Тель-Авіві заявили, що державні почесті для діяча, якого вважають пов’язаним зі співпрацею з нацистами, викликають "серйозну стурбованість".

"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення провести офіційну державну церемонію перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника, який співпрацював з нацистами. Не можна ігнорувати історичну правду та пам'ять про жертв, вбитих нацистами та їхніми поплічниками", – заявили в МЗС.

Схожу позицію оприлюднив і комплекс "Яд Вашем". У заяві йдеться, що вшанування лідера ОУН підриває моральні принципи, на яких базується пам’ять про Голокост.

"Перепоховання Андрія Мельника з проведенням державних похорону в Україні викликає серйозну стурбованість. Вшанування лідера руху, який підтримував нацистську Німеччину та співпрацював з нею під час переслідувань і вбивств мільйонів євреїв, підриває моральну цілісність, яка є основою вшанування пам'яті про Голокост", — йдеться в заяві установи.

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані зазначав, що окремі представники "мельниківського" крила ОУН справді служили в допоміжній поліції під час німецької окупації, а деякі підрозділи могли бути причетними до антиєврейських акцій. Однак історик зауважує, що це не стосується самої організації ОУН.

"Чи це була політика організації? Ні. Немає жодного рішення ОУН, яке б стимулювало чи скеровувало своїх членів брати участь у таких акціях (Голокост). Але водночас вони як представники поліції мали супроводжувати людей на розстріл. Потім ці люди ішли у ліс. Багато хто загинув у боях з нацистами… треба просто розуміти, що вони хотіли більшого — вони хотіли Української держави", — зауважив Кіпіані.

Рішення про перепоховання останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник Кабінет міністрів України ухвалив у травні 2026 року. Після ексгумації в Люксембурзі прах перевезли до Києва, де відбулося прощання в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. 25 травня Мельника урочисто перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

