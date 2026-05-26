В Израиле осудили перезахоронение главы ОУН Мельника: в Украине отреагировали

Перезахоронение председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника на Национальном военном мемориальном кладбище в Украине повлекло за собой резкую реакцию Израиля и мемориального комплекса Холокоста "Яд Вашем". В Тель-Авиве заявили, что государственные почести для деятеля, считающегося связанным с сотрудничеством с нацистами, вызывают "серьезную обеспокоенность".

Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало перезахоронение Андрея Мельника.

"Мы выражаем сожаление о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. Нельзя игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их приспешниками", — заявили в МИД.

Похожую позицию обнародовал и комплекс "Яд Вашем". В заявлении говорится, что честь лидера ОУН подрывает моральные принципы, на которых базируется память о Холокосте.

"Перезахоронение Андрея Мельника с проведением государственных похорон в Украине вызывает серьезную обеспокоенность. Чествование лидера движения, которое поддерживало нацистскую Германию и сотрудничало с ней во время преследований и убийств миллионов евреев, подрывает моральную целостность, которая является основой памяти о Холокосте", — говорится в заявлении учреждения.

Журналист и историк Вахтанг Кипиани отмечал, что отдельные представители мельниковского крыла ОУН действительно служили во вспомогательной полиции во время немецкой оккупации, а некоторые подразделения могли быть причастны к антиеврейским акциям. Однако историк отмечает, что это не касается самой организации ОУН.

"Это была политика организации? Нет. Нет никакого решения ОУН, которое бы стимулировало или направляло своих членов участвовать в таких акциях (Холокоста). Но в то же время они как представители полиции должны сопровождать людей на расстрел. Потом эти люди уходили в лес. Многие погибли в боях с нацистами… нужно просто понимать, что они хотели большего — они хотели Украинского государства", — заметил Кипиани.

Решение о перезахоронении останков Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник Кабинет министров Украины принял в мае 2026 года. После эксгумации в Люксембурге прах перевезли в Киев, где прошло прощание в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. 25 мая Мельника торжественно перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

