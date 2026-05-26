В Израиле осудили перезахоронение главы ОУН Мельника: в Украине отреагировали

Перезахоронение председателя Организации украинских националистов Андрея Мельника на Национальном военном мемориальном кладбище в Украине повлекло за собой резкую реакцию Израиля и мемориального комплекса Холокоста "Яд Вашем". В Тель-Авиве заявили, что государственные почести для деятеля, считающегося связанным с сотрудничеством с нацистами, вызывают "серьезную обеспокоенность".
Міністерство закордонних справ Ізраїлю розкритикувало перепоховання Андрія Мельника.
Похожую позицию обнародовал и комплекс "Яд Вашем". В заявлении говорится, что честь лидера ОУН подрывает моральные принципы, на которых базируется память о Холокосте.
Журналист и историк Вахтанг Кипиани отмечал, что отдельные представители мельниковского крыла ОУН действительно служили во вспомогательной полиции во время немецкой оккупации, а некоторые подразделения могли быть причастны к антиеврейским акциям. Однако историк отмечает, что это не касается самой организации ОУН.
Решение о перезахоронении останков Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник Кабинет министров Украины принял в мае 2026 года. После эксгумации в Люксембурге прах перевезли в Киев, где прошло прощание в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. 25 мая Мельника торжественно перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.
