Ультиматум Федорова довів Зеленського до тотальної паніки: сенсаційні деталі гучного скандалу

Після кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський та колишній міністр оборони Михайло Федоров провели кілька закритих зустрічей, під час яких обговорювали його подальшу роботу у владі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в оточенні глави держави та самого ексміністра. За інформацією видання, в Офісі президента не очікували, що Федоров чинитиме спротив після втрати посади. Один із співрозмовників, близьких до Банкової, стверджує, що така реакція стала несподіванкою.

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"Ми не врахували, що Міша почне відбиватися. Ще, мабуть, не було прецеденту, щоб міністр, тим більше міністр оборони, намагався ставити ультиматуми президенту", – розповіло джерело.

Водночас в оточенні Федорова озвучують іншу версію подій. Там переконують, що кадрові зміни були спрямовані саме на його усунення, а про нового кандидата на посаду глави Міноборони він дізнався буквально перед засіданням парламентської фракції.

"Президент затіяв зміну Кабміну, щоб, по суті, прибрати Федорова. І ніхто йому не казав писати заяву. Якби сказали, він би так і зробив", – цитує РБК-Україна співрозмовника з оточення ексміністра.

Як стверджують джерела видання, після формування нового складу уряду Зеленський запропонував Федорову кілька варіантів подальшої роботи, серед яких була посада віцепрем'єр-міністра з цифрових інновацій.

Однак команда колишнього міністра вважає, що така посада не дає реального впливу на ухвалення рішень у сфері безпеки й оборони.

"Коли ти міністр, ти підписуєш документи, формуєш команду під певні завдання. А коли не всередині команди, ти перестаєш бути частиною цієї системи", – пояснив співрозмовник журналістів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сполучені Штати закликали до негайного припинення вогню в Україні та відновлення переговорного процесу між Києвом і Москвою. Відповідну заяву під час засідання Ради Безпеки ООН зробив представник США Ден Негреа.