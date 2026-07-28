После кадровых смен в правительстве президент Владимир Зеленский и бывший министр обороны Михаил Федоров провели несколько закрытых встреч, в ходе которых обсуждали его дальнейшую работу во власти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в окружении главы государства и самого эксминистра. По информации издания, в Офисе президента не ожидали, что Федоров будет сопротивляться после потери должности. Один из собеседников, близких к Банковой, утверждает, что подобная реакция стала неожиданностью.

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"Мы не учли, что Миша начнет отбиваться. Еще, пожалуй, не было прецедента, чтобы министр, тем более министр обороны, пытался ставить ультиматумы президенту", – рассказал источник.

В то же время в окружении Федорова озвучивают другую версию событий. Там уверяют, что кадровые изменения были направлены именно на его устранение, а нового кандидата на должность главы Минобороны он узнал буквально перед заседанием парламентской фракции.

"Президент затеял смену Кабмина, чтобы, по сути, убрать Федорова. И никто ему не говорил писать заявление. Если бы сказали, он бы так и сделал", – цитирует РБК-Украина собеседника из окружения эксминистра.

Как утверждают источники издания, после формирования нового состава правительства Зеленский предложил Федорову несколько вариантов дальнейшей работы, среди которых был пост вице-премьер-министра по цифровым инновациям.

Однако команда бывшего министра считает, что такая должность не дает реального влияния на принятие решений в области безопасности и обороны.

"Когда ты министр, ты подписываешь документы, формируем команду под определенные задачи. А когда не внутри команды, ты перестаешь быть частью этой системы", – объяснил журналист.

Портал "Комментарии" уже писал , что Соединенные Штаты призвали к немедленному прекращению огня в Украине и возобновлению переговорного процесса между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал представитель США Дэн Негреа.