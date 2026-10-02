Україну готують до найгіршого сценарію: у влади немає "плану Б"

Проблеми з фінансуванням в Україні наростають — західні партнери вимагають ухвалення законів, що отримати гроші на 2026 рік. До того ж наступні роки, якщо зміниться влада в європейських країнах, можуть бути ще складнішими, адже не варто виключати значне зменшення або й зовсім припинення фінансування.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народні депутати розповіли, що у влади немає "плану Б" ні на випадок неотримання грошей у 2026-2027 роках, ні після можливого припинення фінансування України.

Нардеп Богдан Кицак розповів, що міжнародні партнери не будуть розглядати подальшого виділення міжнародного фінансування, поки не виконується домашня робота. І, за його словами, це “домашнє завдання” немає часу, куди відкладати.

“Таких опцій немає, тому перед нами одна задача, один шлях – це взяти, розробити, адаптувати до європейських норм і прийняти. Далі європейські партнери перевіряють, чи воно відповідає тому, що має бути, і після того ми отримуємо фінансування. Тільки після того вони відкривають нові вимоги і нові транші фінансування”, — зазначив політик.

Парламентар уточнив, що запасного варіанту немає і Рада має намір ухвалити все, що треба.

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що немає "плану Б" і на випадок припинення фінансування після 2027 року.

“Немає. Тому що на українську економіку українській владі начхати. У нас зараз закриваються підприємства, після того, як по них прилетіло. Вони звільняють людей і замість того, щоб зайнятися українським бізнесом, не робить ніхто нічого. Надія на партнерів”, — зауважив політик.

Однак, за його словами, питання в іншому — якщо не будуть працювати підприємства, не буде робочих місць, не буде можливості людям жити. Політик зауважив, що ті, хто можуть — виїдуть за кордон. Однак, підкреслив, владу це не турбує.

"Плану Б" не існує", — резюмував він.

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