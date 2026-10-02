Україну готують до найгіршого сценарію: у влади немає "плану Б"

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Кречмаровская Наталия
Проблеми з фінансуванням в Україні наростають — західні партнери вимагають ухвалення законів, що отримати гроші на 2026 рік. До того ж наступні роки, якщо зміниться влада в європейських країнах, можуть бути ще складнішими, адже не варто виключати значне зменшення або й зовсім припинення фінансування.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народні депутати розповіли, що у влади немає "плану Б" ні на випадок неотримання грошей у 2026-2027 роках, ні після можливого припинення фінансування України.
Нардеп Богдан Кицак розповів, що міжнародні партнери не будуть розглядати подальшого виділення міжнародного фінансування, поки не виконується домашня робота. І, за його словами, це “домашнє завдання” немає часу, куди відкладати.
Парламентар уточнив, що запасного варіанту немає і Рада має намір ухвалити все, що треба.
Народний депутат Дмитро Разумков розповів, що немає "плану Б" і на випадок припинення фінансування після 2027 року.
Однак, за його словами, питання в іншому — якщо не будуть працювати підприємства, не буде робочих місць, не буде можливості людям жити. Політик зауважив, що ті, хто можуть — виїдуть за кордон. Однак, підкреслив, владу це не турбує.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про підкилимні угоди у Верховній Раді.